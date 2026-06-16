我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

社論/校車惡狼犯案4年才遭逮 已捅出社安網四大破洞

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：校車司機涉長期性侵九人，至少五名受害者感染HIV
  • 重點二：案件四年後才曝光，凸顯疫調、通報與跨機關合作斷點。
  • 重點三：校車外包、性平教育不足與隱私保護失衡，暴露社安校安漏洞。

中部一名感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的李姓校車司機，涉嫌「裝神弄鬼」性侵多人，檢警追查發現至少已持續4年，九人受害。其中六人，是女高中生，九人中至少五人已感染HIV。檢方依強制性交致重傷等32罪起訴李姓男子，但台灣的社安及校安網，顯然已被這匹惡狼捅出了好幾個大洞。

衛福部官員聲稱，此案發現的關鍵，要「歸功」於衛生局疫調同仁細心及警覺，發現共同來源且涉及妨害性自主，並主動連結社政、警政，這名疫調人員應給予掌聲。這名疫調人員確實應該獎勵，但官方的態度仍不免讓人質疑，如果所有官員都同樣積極主動，何以會讓校車司機連續犯案數年並導致那麼多女生受害？

首先，最啟人疑竇的是，李男不僅有買春性交易習慣，還擁有多重性伴侶；早在2022年7月，他即已透過網路誘騙一名16歲女生，性侵得逞。女生事後因身體不適就醫，次月確診感染HIV；但衛政人員卻稱，疫調回溯比對的，是另一名成年個案。

癥結在成年人感染HIV是一回事，若是未成年女學生感染HIV則非同小可，何況還事涉HIV感染者隱匿病情性侵。無論醫療或疫調人員，均應繃緊神經詳查原因及病源，並即時通報警政、教育單位介入處理。但4年前，不知政府究竟如何處理這名女生的感染案？又是哪個關卡產生斷點，以致無法及時察覺李男涉案，並阻止他再犯？

其次，李男身兼校車司機，讓他有更多機會接近女學生。依現行法令，校車司機須每年體檢，但因事涉保障工作權，不能以感染HIV為由辭退；若校車司機事涉性侵，校方則應依法解聘。儘管法令齊備，現實情況卻是：許多學校校車採取外包式，更難掌握校車司機的品性與健康。教團直言，許多校車司機實際上屬於「校園外部人員」，雇主並非學校。如此法規與現實脫節造成的安全網漏洞，賴政府不該補救嗎？

再者，過往女學生遭性侵案，多半是師長察覺異樣；但本案9名被害人僅有1人稱遭暴力壓制性侵，其餘多被嫌犯以「裝神弄鬼」手法得逞獸欲。由此，也凸顯家庭及學校教育雙重失職，以致許多青少年竟無法辨別正常男女交往與性侵的差異，遑論進一步理解並非只有假藉職權、使用暴力或迷藥才是性侵，像李男之類假借宗教、迷信、醫療等名目或恐嚇或誘騙發生關係，也屬違反性自主意願而構成犯罪。

現在的校園今非昔比，學生、家長動輒投訴，民代高度介入，其結果就是教師從管不動、不想管，進一步惡化為不敢管。甚至教師還淪為被學生霸凌的受害者，據調查，近兩年竟有高達90所學校回報教師受傷事件。政府不思改善教育環境，卻一味要求教師擔負察覺、通報、輔導等職責，不啻緣木求魚。

更值得討論的是，對於性侵受害者及HIV感染者的隱私保護，是否已與即時遏阻的社會公益產生扞格？以此案為例，校車司機惡性重大且牽涉甚廣，社會大眾卻是遲至檢方起訴方才知悉；曝光後，檢警和校方更是3緘其口。政府原應在第一時間通報全國，提醒所有學生嚴防「裝神弄鬼」性侵之態樣；相關部門卻以保護隱私為由封鎖訊息，這種作法根本是在保護加害者。

從萱萱案、高雄教師墜樓案到校車司機HIV之狼，在在顯示當前台灣社安及校安網的脆弱不堪及處處破漏。但人民所見，卻是政府拿補破洞來邀功，而非找出源頭及時補漏。這種「喪事喜辦」的賴皮作風，只能令人慨嘆。

精華 FAQ

  • 因為嫌犯長期以校車職務接近女學生，四年內持續犯案卻未被及時攔阻，還造成多人受害與HIV感染，顯示疫調、警政、教育與校安通報全都失靈。

  • 作者認為關鍵在於衛政疫調、醫療通報與警政教育之間出現斷點，尤其未成年女生感染HIV後，若未即時追查病源與通報，便讓嫌犯持續有機會再犯。

  • 文章批評校車外包導致雇主難掌握司機品性，且學校、政府過度強調隱私而延遲示警，反而保護了加害者，未能及早提醒學生防範類似犯案手法。

性侵

上一則

涉放高利貸、恐嚇 台灣刑事局前副局長黃建榮被彈劾

下一則

新聞眼／戰爭陰影籠罩 學生服勤動員 發成長津貼又如何？

延伸閱讀

少女遭染HIV司機性侵4年...認有情感連結、起初不覺被騙

少女遭染HIV司機性侵4年...認有情感連結、起初不覺被騙
台疫調揭發染HIV校車司機扮神棍 性侵多名女學生

台疫調揭發染HIV校車司機扮神棍 性侵多名女學生
台校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：有5人染HIV

台校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：有5人染HIV
入學體檢誤診愛滋 河南13歲學生遭學校勸退 網炸鍋

入學體檢誤診愛滋 河南13歲學生遭學校勸退 網炸鍋

熱門新聞

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
「海巡09」號是中國首艘萬噸級深遠海綜合指揮旗艦。 取自中國海事公眾號

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

2026-06-07 15:14
桃園市新屋區中山西路二段今日11時58分發生車禍，疑似白色自小客逆向行駛撞上聯結車肇事。(圖／桃園市消防局提供)

父告別式後載親友卻遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

2026-06-10 08:46
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
台對美採購66架F-16C/D BLK70戰機，機上將搭載AN/ALQ-254電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。圖為編號6727、台灣空軍向美採購單座型F-16 Block70戰機。（圖／國防部提供）

觀察站／參與升級F-16美方反覆 台始料未及

2026-06-08 02:29
國民黨主席鄭麗文(前)10日拜會美國國會議員。(記者陳熙文／攝影)

傳美國安會取消與鄭麗文會面 藍：特定媒體故意詆毀

2026-06-11 10:02

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物