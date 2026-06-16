全台首例 高科大2教授賣學位 貪汙各判7年、5年2月

高雄科技大學工管系教授王嘉男、唐惠欽被控長期向碩博士生收取10萬至32萬元，媒合外籍學生代筆論文，甚至護航口試通過，分別被判7年、5年2月徒刑。圖為高科大外觀。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 高科大唐惠欽、王嘉男涉向學生收錢代寫論文並護航口試，橋頭地院依貪汙罪重判，成為全台首件賣學位論罪案例。

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男涉嫌向六名學生收錢找槍手代筆論文，並護航通過口考，橋頭地院昨宣判，王、唐各依違背職務收受賄賂罪重判7年、5年2月徒刑，均褫奪公權2年。這也是全台首件因「賣學位」被依貪汙論罪案例。

涉案學生部分，鄭姓博士生依交付賄賂罪判7月，緩刑3年，其餘五名碩士生則各判6月，緩刑2年，六人均應向公庫支付3萬至5萬元不等(台幣，下同)，且接受法治教育。全案可上訴。

高科大昨表示，王嘉男3月起停聘兩年，唐惠欽因另涉性平案去年4月解聘；論文部分，去年3月學生學位論文審議委員會認定6名學生論文涉及他人代寫，報請教育部 核備撤銷畢業資格和學位。

王嘉男、唐惠欽均為高科大工業工程與管理學系專任教授，據調查，2019年起，兩人陸續向指導的碩、博士生收費，碩士10萬元、博士32萬元，學生付錢後，兩人再找越南籍學生代筆論文，並於口試時護航通過。

檢調偵辦三聯集團董座徐少東違反反滲透法案件，意外在涉案人手機中發現唐、王二人涉嫌兜售學位。檢調查出，唐、王兩人共有六名學生取得學位，鄭姓學生還是國內知名傳產集團董座，檢方認定，唐、王兩人構成違背職務收受賄賂罪嫌，六名碩博士生則觸犯交付賄賂罪嫌，八人皆起訴。

橋頭地院歷經近兩年審判，認定王嘉男找槍手替鄭姓、劉姓等五名碩博士生代筆論文，依違背職務收受賄賂罪共五罪，各處5年6月至5年10月不等徒刑，共應執行7年、褫奪公權2年，沒收65萬餘元犯罪所得。

唐惠欽則收取10萬元親自替蔡姓碩士生撰寫碩士論文，依違背職務收受賄賂罪判刑5年2月、褫奪公權2年，沒收10萬元犯罪所得。