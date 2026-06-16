女毒蟲撞死警一審判死 律師喊「人命可貴」 法官要女犯也想想

女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞死派出所長。(記者林孟潔／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 陳嘉瑩涉毒駕撞死警員劉宗鑫，一審判死後上訴，高院開庭聚焦是否重勘證據；辯方強調人命可貴，死者父親則憤怒要求正義。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑 。案件上訴，台灣高等法院昨開庭，陳女律師高喊「人命可貴」，國家要殺人就要守法，引來劉的父親不滿，大聲質問「你們有尊重被害人的生命嗎？」

高等法院昨除開庭外，也開訊問庭。陳嘉瑩當庭否認殺人罪，供稱「我沒有想要殺人的意思，我只是傷害致死」，但她坦承毒駕、妨害公務、妨害公眾往來。陳女在法庭上說，知道自己錯了，會一直延押、面對自己的錯誤。

陳女律師錢建榮聲請重新勘驗現場監視器畫面，認為一審勘驗違法，沒有記載客觀事實，希望再定一次準備程序，合法、忠實記載現場情形，台灣是法治國家，「國家要殺一個人就要守法」，此為死刑案件要經過嚴格檢視，「人命可貴」，檢察官起訴也是求處無期徒刑，也沒有求處死刑，但一審沒有做死刑量刑調查，「非常意外」地就判死。

法官聽完也向陳嘉瑩說，「律師剛剛都說了，人命可貴」，希望她自己也好好想一想自己的行為；至於是否重新勘驗待合議庭考量國民法官精神後評議再做決定。

劉宗鑫父親則庭上指出，每次開庭都是心力交瘁、痛苦萬分的時候，配警械、穿著制服的警察被活生生撞死，律師卻滿口胡言，他質問律師「如果是你們小孩遇到這樣的事情呢？」

他說，他是小蝦米對抗大鯨魚，承受錐心之痛，陳嘉瑩撞擊還拖行，讓兒子體無完膚、五臟俱裂，陳女如此殘酷的行為害了三個家庭，讓他孫子失去父親，「有這麼可惡的嗎？」他請求法官一定要為家屬伸張正義。