辦案變不倫 北市警偷吃人妻被抓 判賠18萬

台北市警局外觀照。（記者李隆揆／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北市偵查隊尤姓男警明知林姓女工程師已婚，仍在辦案期間與她發展婚外情，甚至發生性行為，台北地院認定侵害配偶權，判賠丈夫18萬元。

台北市某分局偵查隊尤姓男警被控於去年偵辦刑案時，與年薪300萬元的林姓女工程師接觸，明知林已婚，卻發展婚外情，不只視訊自慰甚至發生性行為。林的杜姓丈夫發現後，提告求償精神慰撫金，台北地方法院認定尤男侵害杜男配偶權，判賠18萬元（台幣，下同）。

判決指出，杜男與林原為夫妻，育有一子，今年4月離婚；林為某資訊公司工程師、副理，年薪300萬元。林2025年9月因涉及刑案，前往分局偵查隊製作筆錄，結識承辦的尤姓男警；尤男製作筆錄，經人別訊問核對身分，知悉林已婚，仍在同年10月至11月，與林發展逾越一般男女社交分際的親密關係。

杜男控訴，尤男與前妻不僅互傳充滿挑逗與愛意的曖昧訊息，包括「我很想你，每次短暫的見完面，我離開都很難過」、「還沒睡」、「濕了？」等，前妻還將尤男的LINE名稱改為「星展銀行」掩人耳目，前妻手機內甚至有兩人視訊時，男警自慰的影像。杜男認為尤姓男警違背善良風俗，導致他精神極度痛苦，提告請求70萬精神慰撫金。

尤男在法院開庭時坦承侵害對方配偶權，但辯稱兩人交往時間僅不到兩個月，情節未達嚴重程度，且已深感悔悟，認為杜男求償的金額過高，請求法官酌減。

台北地院認為婚姻以夫妻互相誠實為基礎，確保共同生活圓滿安全及幸福，尤男明知林已婚，仍發生性關係及親密交往，確實侵害杜男的配偶身分法益，考量學經歷、年薪、警職身分以及侵害行為的時間長短，認為杜男請求慰撫金70萬元過高，判賠18萬元。