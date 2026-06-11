台中2色男夜店門口撿屍輪流性侵 各判3年10月要賠100萬

馮男、莊男在夜店見女子爛醉帶回性侵，法院判2人各3年10月徒刑、應給付女子100萬元台幣。（示意圖／本報資料照片）

台中馮姓、莊姓男子到夜店玩樂，凌晨見1名不認識女子酒醉竟合力帶回租屋處，趁她無法抗拒時前後性侵得逞，女子遇害身心受創、當庭痛哭失聲；法院刑事依乘機性交罪各判2人均3年10月徒刑，民事判馮、莊應給付女子100萬元（台幣，下同），可上訴。

檢警調查，馮男、莊男2023年8月5日凌晨一同到南屯區某夜店飲酒作樂，4時許見1名女子在門口酒醉，2人認為有機可乘，就叫計程車將對方載到馮的租屋處，並合力攙扶、公主抱方式將她帶回房間，2人再前後對女子性侵得逞。

台中地院刑事審理時，馮、莊均坦承不諱，有被害女子指控、驗傷、對話，及周邊監視器畫面，另警方也在女子內衣上採集到2人的DNA。

刑事庭認為，2人和女子素不相識，卻利用她酒醉無意識就帶回性侵，嚴重戕害其性自主權、釀身心受創，顯無可憫恕，若以刑法第59條情堪憫恕減刑，容易使其他利用人酒醉性侵者，心存僥倖、甘冒風險再犯，因此不予減刑。

刑事庭也說，女子受害後情緒不佳，審理過程也忍不住激動當庭大哭，表達對馮、莊所為深感憤怒，依乘機性交罪判馮、莊各3年10月徒刑。

女子再提附帶民事訴訟，主張遭2人侵害身體、貞操權，身心嚴重受創痛苦不堪，對2人求償精神撫慰金500萬元；馮、莊抗辯稱，女子求償金額過高，願意給付她30萬元。

民事庭查，馮、莊目前各自在工地、加油站上班，審酌兩造職業收入，也考量雙方不認識，馮、莊卻利用女子酒醉不知抗拒時侵害其身體，判2人應給付她100萬元。