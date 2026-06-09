趁放學打掃性侵2國小女童 威脅不准說...狼師再判刑4年
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南投縣某國小前導師江昭賢趁放學後在教室性侵2名女童，還恐嚇不准說出去，害女童被校方內部調查時只敢說「只是開玩笑」，其中一名女童部分已經判刑4年定讞；就性侵另名女童部分，最高法院再判刑4年，全案定讞。
江2014年8月1日起至2017年7月31日擔任國小導師，他2015年8、9月至隔年6月22日間的放學後，以打掃教室為由，將女童單獨留在教室內，並在教室的圖書角落處，要求女童脫掉內、外褲，再以手指撫摸下體又性侵得逞。
女童在宿舍與同班女同學聊天，談及彼此在吃晚餐時被江單獨留在教室時，都有被性侵害一事，一旁的五年級學生聽聞告知宿舍輔導員，再轉知其他的教職員，不過兩名女童皆被江警告不能說出去，礙於江是導師身分，兩人便在內部調查均改口稱是開玩笑而已，國小因此沒有繼續調查或通報。
直到女同學就讀國中之後，告知母親被性侵一事，母親認為事態嚴重，再度聯繫本案女童確認是否有遭性侵，才報警處理。江性侵女同學部分，已被法院判刑4年定讞。
江性侵本案女童部分，一、二審依對於未滿14歲女子性交罪判刑4年，但判決被最高法院撤銷發回更審。台中高分院更一審認為江漠視年幼女童的性自主權，戕害被害人身心發展，仍維持一審判決，判江4年徒刑。
案件上訴，最高法院認為更一審判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
他在2015年8月至隔年6月間，趁放學後以打掃教室為由，將女童單獨留在教室內，再在圖書角落要求脫衣，進而以手指撫摸並性侵得逞。 兩名女童因遭江警告不准說出去，加上對方是導師而心生畏懼，在校內調查時都改口稱只是開玩笑，導致學校未持續追查或依法通報。 江昭賢就其中一名女童的性侵罪，經更一審維持判刑4年，案件上訴後最高法院認為認事用法與量刑均無違誤，駁回上訴，全案定讞。
精華 FAQ
他在2015年8月至隔年6月間，趁放學後以打掃教室為由，將女童單獨留在教室內，再在圖書角落要求脫衣，進而以手指撫摸並性侵得逞。
兩名女童因遭江警告不准說出去，加上對方是導師而心生畏懼，在校內調查時都改口稱只是開玩笑，導致學校未持續追查或依法通報。
江昭賢就其中一名女童的性侵罪，經更一審維持判刑4年，案件上訴後最高法院認為認事用法與量刑均無違誤，駁回上訴，全案定讞。
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