趁放學打掃性侵2國小女童 威脅不准說...狼師再判刑4年

南投國小導師在教室性侵國小四年級女童，最高法院判刑4年定讞。（示意圖／AI生成）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南投某國小前導師江昭賢趁放學後留女童在教室性侵。

南投某國小前導師江昭賢趁放學後留女童在教室性侵。 重點二： 江以威脅不准說出，迫使兩名女童在校內調查時改口。

江以威脅不准說出，迫使兩名女童在校內調查時改口。 重點三：最高法院認定更審判決無誤，江性侵案4年徒刑定讞。

南投縣某國小前導師江昭賢趁放學後在教室性侵 2名女童，還恐嚇不准說出去，害女童被校方內部調查時只敢說「只是開玩笑」，其中一名女童部分已經判刑4年定讞；就性侵另名女童部分，最高法院再判刑4年，全案定讞。

江2014年8月1日起至2017年7月31日擔任國小導師，他2015年8、9月至隔年6月22日間的放學後，以打掃教室為由，將女童單獨留在教室內，並在教室的圖書角落處，要求女童脫掉內、外褲，再以手指撫摸下體又性侵得逞。

女童在宿舍與同班女同學聊天，談及彼此在吃晚餐時被江單獨留在教室時，都有被性侵害一事，一旁的五年級學生聽聞告知宿舍輔導員，再轉知其他的教職員，不過兩名女童皆被江警告不能說出去，礙於江是導師身分，兩人便在內部調查均改口稱是開玩笑而已，國小因此沒有繼續調查或通報。

直到女同學就讀國中之後，告知母親被性侵一事，母親認為事態嚴重，再度聯繫本案女童確認是否有遭性侵，才報警處理。江性侵女同學部分，已被法院判刑4年定讞。

江性侵本案女童部分，一、二審依對於未滿14歲女子性交罪判刑4年，但判決被最高法院撤銷發回更審。台中高分院更一審認為江漠視年幼女童的性自主權，戕害被害人身心發展，仍維持一審判決，判江4年徒刑。

案件上訴，最高法院認為更一審判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。