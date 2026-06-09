懸賞50萬找回愛犬「美琪」 尋獲者捐出42萬做公益

「陳美琪」飼主夫（右）妻在愛犬尋獲後依約支付50萬台幣懸賞金，尋獲的廖男（左）僅收8萬元紅包，雙方決定聯名將餘42萬元捐公益。（圖／廖先生提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳小姐懸賞50萬元尋犬，引發全台民眾熱心協尋。

陳小姐懸賞50萬元尋犬，引發全台民眾熱心協尋。 重點二： 同村廖姓長輩在住家外尋獲美琪，事件圓滿落幕。

同村廖姓長輩在住家外尋獲美琪，事件圓滿落幕。 重點三：雙方協商後僅收8萬元，其餘42萬元聯名捐作公益。

桃園陳小姐日前祭出50萬元(台幣，下同，約1.5萬美元）懸賞金尋找走失的愛犬「陳美琪」，引發全台關注，甚至有民眾組成「尋找美琪大軍」，最後由同村廖姓長輩在其屋外尋獲，當時廖男即表明不願收下全額懸賞金，外界關注後續發展。廖男表示，雙方協商後決定，僅收取8萬元紅包，其餘42萬元則聯名捐作公益，善款將用於地方宮廟及流浪動物團體。

家住桃園的陳小姐日前陪同丈夫返回雲林縣二崙鄉探望公婆，沒想到飼養12年的愛犬「陳美琪」竟意外走失。陳小姐心急如焚，在網路發文祭出50萬元高額懸賞金協尋，引發全台網友關注，大批民眾自發組成「尋找美琪大軍」投入搜尋。

在各界協助下，失蹤不到36小時便傳出好消息。與陳小姐同村的65歲廖姓男子在自家庭院陰涼處發現「陳美琪」，讓這場全台矚目的尋犬行動圓滿落幕，也讓一家人得以重聚。

陳姓飼主祭出50萬元台幣懸賞金，如願尋獲愛犬「陳美琪」。（記者陳雅玲／翻攝）

因廖男與陳小姐丈夫同村，且雙方早有熟識淵源，當時便表明不願收取全額懸賞金，外界好奇，飼主是否真的依約支付50萬元懸賞金，廖男透露，陳小姐在尋回愛犬後，親自登門致謝，先送上8萬元現金紅包；隔天又再次前往住處，補齊其餘42萬元款項，以實際行動兌現當初承諾。

廖男表示，他體諒年輕人賺錢不容易，認為自己不能收下這麼多錢，因此與飼主一家坐下來討論，希望找到雙方都能安心接受的方式。經協商後，決定僅收下8萬元紅包，其餘42萬元則由陳、廖兩家聯名捐作公益。

這筆善款分別捐贈給村內土地公廟、三和協天宮、三和太子團及流浪動物團體，讓愛心持續延伸，也讓原本因愛犬走失而引發的焦急事件，最終化為溫暖人心的佳話。