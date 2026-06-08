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新竹氣爆2死疑便當店瓦斯蓄積引爆 火球衝天畫面曝「這是地獄嗎？」

記者王駿杰黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
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新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象。(記者王駿杰／攝影)
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象。(記者王駿杰／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新竹高翠路便當店疑瓦斯外洩蓄積，清晨發生強烈氣爆奪走兩命。
  • 重點二：爆炸威力巨大，連棟透天受損、車輛被炸飛，周邊住戶窗戶與碎片四散。
  • 重點三：消防初判可能是整屋瓦斯累積引爆，天然氣或桶裝瓦斯來源仍待鑑識確認。

新竹市高翠路今(9)晨傳出重大氣爆意外，據悉，爆炸建物一樓是間便當店，疑今年才開幕，店內有4個瓦斯桶，也有天然氣管線，消防人員初步推測，若只是1個瓦斯桶外洩，應不至於造成如此強大威力氣爆，極可能是前一晚店家休息後，沒有察覺瓦斯外洩，導致瓦斯蓄積在整個屋子，才會造成如此嚴重氣爆。附近監視器畫面拍下驚悚瞬間，現場玻璃及建物碎片噴滿整條街，不少鄰居全遭受波及。有民眾在網路上指出家中住處的落地窗全毀，「這裡是地獄嗎？」

消防人員發現，氣爆時便當店與隔壁麵包店的牆壁被炸垮，使得麵包店老夫妻被牆壁壓到雙雙失去生命跡象，送醫搶救後不治，另停在店家前方的車子也被炸飛到對街。至於到底是天然氣外洩還是桶裝瓦斯，仍待鑑識人員確認。

鑑識人員表示，由於氣爆威力讓連棟透天厝的結構嚴重受損，暫時無法入內進行火場鑑識，還需要相關單位確認結構無倒塌之虞，才能進行全面調查蒐證。

今天上午3時52分，竹市消防局接獲多通民眾報案，指高翠路民宅發生猛烈瓦斯外漏爆炸。由於正值民眾熟睡之際，巨大的爆炸巨響瞬間驚醒周邊大批居民，現場陷入一片混亂。

從監視器畫面看出，畫面左上角的街角處突然毫無預警竄出巨大火球，伴隨強烈閃光及爆炸聲響後，隨後濃煙瀰漫，碎片自爆炸點向外噴散，迅速蔓延至周邊區域。

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象。(新竹市消防局提供)
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象。(新竹市消防局提供)

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象。(記者王駿杰／攝影)
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，目前已知2人失去生命跡象。(記者王駿杰／攝影)

氣爆發生後，現場濃煙不斷從街角竄出，迅速籠罩整條馬路，強大衝擊力，不僅震碎周遭遮雨棚及窗戶，連距離10多公尺遠的監視器鏡頭都因此晃動，現場都是玻璃碎片，有民眾在網路發文，指出家中住處的落地窗全毀，「這裡是地獄嗎？」

消防局指出，今天清晨獲報，新竹市東區高翠路239號疑似瓦斯外漏爆炸，立刻派遣各式車輛14車，消防40人於04時05分到場，現場是一處3層樓透天住宅，一樓是便當店，由於爆炸威力強勁，連帶影響左右兩旁建物，消防員共於三棟建物救出4人，兩人意識清楚，但一戶緊鄰隔壁救出的兩人意識不清，目前送醫搶救中。

據悉，受傷民眾包括60歲蕭姓男子肢體擦挫傷，意識清楚，由救護人員送醫；33歲古姓男子臉部撕裂傷，意識清楚，同樣送醫治療。另有65歲吳姓男子及58歲張姓女子因傷勢嚴重，救出時均已無生命徵象

現場有民眾指出，若瓦斯外漏，會爆炸造成這種損壞程度，按常理瓦斯一定外漏到一個程度，累積相當的量，照理說應該要有人發現。

精華 FAQ

  • 事故發生於新竹市東區高翠路239號一帶，時間約在今天清晨3時52分。現場是一處三層樓透天建物，一樓為便當店，爆炸後波及左右鄰棟，造成重大傷亡與財損。

  • 消防初判可能不是單一瓦斯桶小量外洩，而是店內瓦斯在前一晚持續漏出、長時間蓄積於屋內，最後遇火或火源引爆。因氣體累積量大，才會造成強大衝擊與大範圍破壞。

  • 消防共從三棟建物救出4人，其中兩人意識清楚、兩人傷勢嚴重送醫後不治，死者為麵包店老夫妻。另有民眾受擦挫傷與臉部撕裂傷，附近窗戶、遮雨棚及車輛也遭波及。

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