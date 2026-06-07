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十軍團指揮部淪炮房…軍人結婚7天偷吃同袍 漢光留守多次出軌

記者曾健祐／台中7日電
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吳姓女子擔任職業軍人，卻和剛結婚7天的人夫同袍婚外情，人夫的軍官妻子主張遭侵害配...
吳姓女子擔任職業軍人，卻和剛結婚7天的人夫同袍婚外情，人夫的軍官妻子主張遭侵害配偶權對吳求償100萬元台幣，法院判吳女應給付女軍官50萬元。（示意圖／AI生成）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：女軍官指控吳姓職業軍人介入其丈夫婚姻，並多次發生不倫性交行為。
  • 重點二：雙方趁漢光留守期間，在十軍團辦公室與停車場等處多次性交。
  • 重點三：台中地院認定吳女侵害配偶權，判賠女軍官五十萬元，可上訴。

吳姓女子擔任職業軍人，卻和剛結婚7天的人夫同袍婚外情，2人趁漢光留守期間在陸軍第十軍團指揮部戰情主任的辦公室、大辦公室及停車場性交多次，2人對話還稱「辦公室打炮」，人夫的軍官妻子主張遭侵害配偶權對吳求償100萬元台幣(約3.2萬美元)，法院判吳女應給付女軍官50萬元，可上訴。

女軍官控訴，吳女明知她先生已婚，仍於2025年7月18日至20日間，和她先生在第十軍團指揮部作戰處之戰情主任辦公室性交2次，在指揮部作戰處之大辦公室性交4次，並於指揮部停車場的車上性交2次。

女軍官還發現，吳女7月24日至9月8日，和她先生赴汽車旅館、外宿期間，又發生性行為4次，主張吳女侵害其配偶權，求償100萬元。

吳女抗辯稱，對於被控在第十軍團指揮部作戰處之大辦公室性交4次、汽車旅館性交1次部分不爭執，但認為配偶權或基於配偶關係所生的身分法益，並非民法第184條第1項所保護的權利，並表示對方求償金額過高。

台中地院查，女軍官和先生於2025年7月11日結婚，另根據女軍官提出對話錄音，女軍官先生說「結婚後與吳女在車上打炮兩次」、「漢光留守」、「在我們辦公室打炮還有在戰情主任的那個辦公室」、「辦公室打炮還有在車上兩次。」

另外，吳女也曾向女軍官說「我就是看到妳先生發文，才知道你們結婚的」，認定吳女逾越男女交往界線，侵害女軍官配偶權。

中院審酌雙方職業收入、侵害程度等，判處吳女應給付女軍官50萬元。

精華 FAQ

  • 女軍官主張，丈夫於2025年7月11日結婚後，吳姓女軍人仍與其丈夫多次發生性行為，包含在辦公室、停車場及旅宿場所，因而提告求償。

  • 法院依錄音與證詞認定，兩人曾在第十軍團作戰處戰情主任辦公室、大辦公室與停車場車內性交，並於漢光留守期間及之後持續有不倫關係。

  • 台中地院審酌雙方職業、收入與侵害程度後，認為吳女已逾越男女交往界線並侵害配偶權，判她應賠女軍官50萬元，案件仍可上訴。

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