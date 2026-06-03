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潛逃美國7年劉喬安今押返台 5地檢署等她歸案

記者廖炳棋／台北即時報導
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劉喬安。(圖摘自臉書)
劉喬安。(圖摘自臉書)

曾因太陽花學運聲名大噪的劉喬安，因涉侵占、詐欺、毒品等案，遭國內5個地檢署通緝，2019年潛逃美國後長期滯留未歸。刑事局與美方執法機關合作追緝，去年1月在美國波士頓將她逮捕；歷經美方行政與司法程序後，今(4)天由刑事局駐美聯絡官會同美方執法人員押解返台，預計傍晚6時45分抵達桃園機場，入境後將立即解送歸案。

劉喬安本名劉依函，2014年參與太陽花學運時因外型受到媒體關注，被封為「太陽花女王」。她後來捲入跨國賣淫案，2016年被台北地院依妨害風化罪判刑6月、得易科罰金，緩刑2年。她後續又涉多起刑案，包括侵占、詐欺及毒品案件，陸續遭花蓮、台北、桃園、新北、士林等地檢署通緝。

劉喬安2019年因侵占案自知即將遭通緝，棄保潛逃美國；旅美期間除在社群媒體屢生爭議，也持續在美涉及數件毒品案件。刑事局長期蒐集她在美活動情資，透過駐美東、駐美西警察聯絡官與美國國土安全調查署、執法行動遣返局合作追查。

美方去年1月22日，根據台方提供情資，在波士頓一間飯店將劉喬安逮捕，並關押於美方拘留中心。據了解，劉喬安為避免遭遣返回台，曾在美方程序中主張政治庇護，但最終未獲准。

劉喬安遭拘留後，刑事局駐美聯絡組持續掌握她在美國的上訴及遣返程序，並與美方協調押解事宜。今天由我方駐美聯絡官與美方執法人員共同押解返台，抵達桃園機場後，將依國內通緝程序逮捕，移送相關地檢署偵辦。

刑事局指出，這起案件從情資提供、美方逮捕，到完成遣返，歷時超過一年，顯示台美執法合作已建立固定情資交流與追緝模式。刑事局表示，近年美國加強非法移民遣返，我方也把握機會，透過駐美聯絡官與美方合作，陸續追緝多名外逃美國通緝犯。

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