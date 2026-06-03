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台男賣場玩殺蟲劑燒出大火判6月「賠償才開始」 8產險討3.78億

記者陳恩惠／桃園即時報導
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郭男前年12月初凌晨和友人逛家樂福中原店時，噴殺蟲劑用打火機助燃引發大火，首波求...
郭男前年12月初凌晨和友人逛家樂福中原店時，噴殺蟲劑用打火機助燃引發大火，首波求償案近日出爐，賣場中露易莎中原門市全燒光，求償97萬餘元獲准，而家樂福也由8家產險公司向郭求償3.78億元尚待審理。記者曾增勳／翻攝

郭姓男子前年12月間凌晨在家樂福中原店拿殺蟲劑朝打火機火焰噴射把玩，未確認火勢熄滅便離開釀災，郭刑事部分判刑6月確定，後續民事求償接踵而至，除新光產險已獲判97萬餘元(台幣，下同，約30765美元)外，另有8家產險公司聯手追討3億7835萬餘元(約1200萬美元)，天價賠償責任尚待司法釐清。

判決指出，22歲郭男於2023年12月3日凌晨與友人前往家樂福中原店購物，在清潔用品區拿起貨架的殺蟲劑，又以隨身打火機點火後朝火焰噴射，由於殺蟲劑含易燃有機溶劑，瞬間產生火光及高溫，郭男受驚，未確認噴嘴是否殘留火源便放回貨架離開。

約9分鐘後，殘留火源引燃貨架其他殺蟲劑，接連發生爆炸與大火，火勢迅速蔓延，賣場地下一樓及一樓牆面、天花板均受到嚴重煙燻，建物結構受損，經結構技師鑑定並完成補強後才能重新使用，這場火警造成家樂福中原店資產及商品庫存損失約4億2600萬元，其中路易莎咖啡門市的機器設備、營業裝修及商品全遭波及燒毀。

這場大火造成家樂福中原店被迫停業近半年，蒙受極嚴重的營業與財物損失，遭波及的路易莎咖啡中原門市，由於向新光產物投保總保額409萬208元商業火災保險，案發後由新光產險委託專業公證行進行災損理算。

經清點與核對付款憑證，新光產險依公證報告核定，陸續賠付路易莎公司機器設備57萬6651元、營業裝修30萬2675元及貨物10萬元，合計支付理賠金97萬9326元，路易莎公司領取後簽署代位求償同意書，新光產險隨即依據保險法規定，向始作俑者郭男追討這筆近百萬元賠償金。

刑事部分，家樂福曾主張郭男明知殺蟲劑遇火可能造成燃燒，應依放火罪論處。法院認為，證據雖可證明郭男知道殺蟲劑噴向火源會產生火光，但不足以認定他明知放回貨架後仍有餘火，更無法證明他主觀上具有燒毀建築物的故意，因此認定屬過失失火，而非故意放火。

法院也認定，火災發生後警方尚未查明起火原因前，郭男未離開現場，而是留在賣場外等候警消到場，主動坦承是自己拿打火機引燃殺蟲劑，因此符合自首要件，桃園地院依失火燒燬現有人所在建築物罪判處徒刑6月，得易科罰金。

家樂福不服，認為刑度過輕且不應適用自首減刑，請求檢察官上訴，二審合議庭認為，郭男在警方尚未鎖定肇事者前即主動坦承犯行，自首成立，一審量刑亦已考量重大財損、未達成和解等因素，並無不當，因此駁回上訴，全案刑事部分確定。

由於路易莎咖啡中原家樂福門市也在火災中受損，新光產險理賠後依保險法代位求償，向郭男請求97萬9326元；郭男在民事庭中未爭執相關事實，並當庭認諾請求，桃園地院近日判決須全額賠償並加計年息5％利息。

隨著咖啡店首波求償近百萬成功，卻只是整起火災衍生求償案的一部分，包括旺旺友聯、國泰世紀、第一產物、新光產物、和泰產物、新安東京海上、台灣產物及南山產物等8家保險公司，已共同向郭男提起代位求償訴訟，求償金額分別為1億5930萬餘元、5974萬餘元、4779萬餘元、4380萬餘元、2389萬餘元、1991萬餘元、1991萬餘元及398萬餘元，總金額高達3億7835萬7334元，尚待審理。

從一時興起在賣場內把玩殺蟲劑與打火機，到引爆造成逾4億元損失的重大火災，郭男雖已在刑事案件獲判6月徒刑確定，但後續接連而來的數億元民事求償官司，才是這場大火最沉重的代價。

郭男前年12月初凌晨和友人逛家樂福中原店時，噴殺蟲劑用打火機助燃引發大火，首波求...
郭男前年12月初凌晨和友人逛家樂福中原店時，噴殺蟲劑用打火機助燃引發大火，首波求償案近日出爐，賣場中露易莎中原門市全燒光，求償97萬餘元獲准，而家樂福也由8家產險公司向郭求償3.78億元尚待審理。記者曾增勳／攝影

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