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前斐濟代表、駐關島首任處長陳盈連 涉詐房屋補助款被訴

記者張宏業／台北2日電
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駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控詐領房租補助費台幣343萬餘元，另侵占...
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控詐領房租補助費台幣343萬餘元，另侵占手機、吸塵器等公有財物，被檢方依貪汙、偽造文書等罪起訴。（本報資料照片）

前斐濟代表、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長陳盈連，被控在美擁有住宅，卻詐領房租補助343萬餘元，並在擔任駐關島辦事處處長時，將私人開銷報公帳、侵占iPhone手機等公有財產，且不實盤點駐關處財產，導致國家損失，台北地檢署今依貪汙、詐欺取財、偽造文書等罪將他起訴。

同案起訴包括時任駐關島辦事處一等祕書盧啟章、時任駐關島辦事處副領事黃嘉郁。

起訴指出，陳盈連2011年在洛杉磯購入自有住宅後，明知應主動申報，且僅能按月請領671美金房租補助款，竟逐年填寫不實駐外人員房租補助費申請表，統計自2011至2016年，持不實租約向外交部詐領房租補助款10萬4427美金，遭舉發後才歸還343萬餘元台幣給外交部。

依駐外人員房租補助費支給規定，駐外人員或配偶於駐在地擁有自有住宅者，應報請各機關核定後按月支給房租補助費基本數。

檢方調查，2020年陳盈連駐關島辦事處長時，將私人消費單據佯裝為駐關處購置公物單據，詐領美金4180元，另將持有的iPhone手機、吸塵器、咖啡機、iPad Pro等公物侵吞己有。

起訴指出，陳盈連2020至2024年間，檢附無業務聯繫的私人用餐單據，填寫未實際出席的外交、僑務、領務賓客姓名，傳回外交部辦理結報，詐取美金1萬1千餘元

此外，陳盈連與黃嘉郁2022及2023年駐關島處期間，明知未實際盤點館內財產，卻指示盧啟章分別於「111年度駐外館處國有公用財產管理情形自我檢核表」、「112年度駐外館處國有公用財產管理情形自我檢核表」，虛偽記載總務人員已至駐關處各辦公室進行實際盤點。

監察院據此認定，陳盈連的行為造成駐關處共11件財產、以及79件非消耗物品下落不明，造成國有財產損失2萬5485美金，移送懲戒法院審理。

陳盈連曾任斐濟代表、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長、一等祕書、副參事、駐關島台北經濟文化辦事處首任處長等重要職務。

洛杉磯

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