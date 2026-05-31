我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

為200元外套起爭執…男怒偏心兄長弒母後墜樓亡

記者游明煌／基隆31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
基隆七堵區一處民宅30日晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執...
基隆七堵區一處民宅30日晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。（記者游明煌／攝影）

基隆七堵區一處民宅昨晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。警方調查發現王男沒有工作，平時和母多有爭吵，昨天他因母親買了台幣200元外套給哥哥，他怪母偏心沒買給他，口角後引爆殺機，砍母後墜樓，母子雙亡。

市警第三分局調查，王男一直找不到工作，都在家裡，平常就和跟母親爭吵不斷，案發前他媽媽在廚房準備晚餐，大兒子在客廳，王男發現他哥哥有一件母親新買給哥哥的新外套，價值僅200元的抗UV外套，他怪母親偏心沒買給他。

王男跑廚房質問母親發生爭吵，王男一氣之下拿菜刀先架住母親．然後刺她肚子，母反抗，他胡亂砍殺多刀，她頸部也有刀傷，當時哥哥在旁阻擋，但來不及，並說「你要外套就給你」，但王男不接受，行凶後馬上衝到頂樓墜落。

消防局派遣救護車趕至時，先在住處一樓外，發現王男倒臥血泊，疑從高處墜落，先掉落一樓遮雨棚，再掉落地面，整個遮雨棚都垮下。王男父親當時在旁邊，他向消防人員說，「兒子從屋頂墜落，妻子則身中多刀倒臥住家。」

附近民眾還以為是車禍，王男的父親站在小兒子的旁邊，馬上叫救護車送醫，兩人送醫之後都先後宣告死亡，警方已採證調查，將報請檢察官相驗，釐清這起逆倫血案原因和過程。

上一則

賴稱沒台獨問題 蔣萬安：綠要刪台獨黨綱嗎

下一則

中央租補政策、地方也要分攤？ 藍綠縣市都跳腳

延伸閱讀

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准坐輪椅搭囚車

北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准坐輪椅搭囚車
史島船廠爆炸案 56歲華人移民在船底艙工作身亡

史島船廠爆炸案 56歲華人移民在船底艙工作身亡

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示