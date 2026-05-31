為200元外套起爭執…男怒偏心兄長弒母後墜樓亡

基隆七堵區一處民宅30日晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。（記者游明煌／攝影）

基隆七堵區一處民宅昨晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。警方調查發現王男沒有工作，平時和母多有爭吵，昨天他因母親買了台幣200元外套給哥哥，他怪母偏心沒買給他，口角後引爆殺機，砍母後墜樓，母子雙亡。

市警第三分局調查，王男一直找不到工作，都在家裡，平常就和跟母親爭吵不斷，案發前他媽媽在廚房準備晚餐，大兒子在客廳，王男發現他哥哥有一件母親新買給哥哥的新外套，價值僅200元的抗UV外套，他怪母親偏心沒買給他。

王男跑廚房質問母親發生爭吵，王男一氣之下拿菜刀先架住母親．然後刺她肚子，母反抗，他胡亂砍殺多刀，她頸部也有刀傷，當時哥哥在旁阻擋，但來不及，並說「你要外套就給你」，但王男不接受，行凶後馬上衝到頂樓墜落。

消防局派遣救護車趕至時，先在住處一樓外，發現王男倒臥血泊，疑從高處墜落，先掉落一樓遮雨棚，再掉落地面，整個遮雨棚都垮下。王男父親當時在旁邊，他向消防人員說，「兒子從屋頂墜落，妻子則身中多刀倒臥住家。」

附近民眾還以為是車禍，王男的父親站在小兒子的旁邊，馬上叫救護車送醫，兩人送醫之後都先後宣告死亡，警方已採證調查，將報請檢察官相驗，釐清這起逆倫血案原因和過程。