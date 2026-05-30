我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州2685億元預算遲兩月通過 車險、托育、公用事業費率成減負重點

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

台新版高齡換照剛上路…七旬翁去年就換好照 開車失控撞死騎士

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。(記者陳宏...
台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。(記者陳宏睿／翻攝)

台灣高齡者駕駛交通工具釀死傷事故頻傳，交通部高齡換照新制，將年齡下修至70歲，今天(31日)上路，然而台中市七旬莊姓老翁，去年已完成換照，但昨晚開車行經南區時，仍因不明原因失控，闖紅燈碰撞對向的林姓機車騎士後，再波及路邊車輛、行人及電線桿後翻覆，騎士被壓在車底，消防隊救出時，林男已無生命跡象，送醫不治，全案今將由檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。

據查，莊姓老翁（76歲）昨天晚間8時許，開車行經南區美村路二段與光輝街口時，因不明原因失控闖紅燈，衝向對向車道，猛烈撞擊林姓機車騎士（38歲），還波及路邊車輛、一名行人及一支電線桿，肇事汽車當場側翻，救護車到場時，林男已頭部重創、骨盆骨折、無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治。

台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。(圖／讀者...
台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。(圖／讀者提供)

莊翁頭部外傷、意識清楚，現場另有一名年約35歲的女行人，遭車體碎片波及導致膝蓋受傷，因傷勢輕微向救護人員表示拒絕送醫，後續將自行就診。

警方調查，肇事的莊翁酒測值為零，已排除酒駕、毒駕肇事，由於事故路段速限為50公里，老翁為何會突然偏移車道逆向衝撞，詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待交通警察大隊進一步事故分析研判。

這起不幸的事故也再度引發外界對高齡駕駛安全的關注。據了解，肇事的76歲莊姓老翁，去年才剛依規定通過檢查、完成換發駕照，未料卻仍發生死傷車禍。

交通部為確保高齡者交通安全，修正「高齡換照制度」，5月31日上路，新制將針對高齡駕駛人實施更嚴密、嚴格的體格檢查、認知功能把關，將年齡下修至70歲，期望透過更完善的評估機制，有效降低高齡駕駛的事故風險，避免死傷車禍發生。

上一則

「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

延伸閱讀

俄羅斯女攝影師蹲街拍機車特技 遭好友失控撞死 幼女目睹

俄羅斯女攝影師蹲街拍機車特技 遭好友失控撞死 幼女目睹
「原子少年2」選秀成員校門口遭撞 駕駛肇逃被逮

「原子少年2」選秀成員校門口遭撞 駕駛肇逃被逮
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
加拿大機車對撞汽車 空中轉3圈高掛紅綠燈 網：這車應是貓科

加拿大機車對撞汽車 空中轉3圈高掛紅綠燈 網：這車應是貓科

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56
陳文茜（右二）和尹衍樑（左二）曾當了5個月的醫院鄰居。(摘自臉書)

曾和尹衍樑當了5個月的醫院鄰居 陳文茜曝他這原因住進加護病房

2026-05-26 22:21

超人氣

更多 >
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」
受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世
水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK

水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK
川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格