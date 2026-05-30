「媽媽和弟弟吵架你快回來」父接大兒子急電 衝回家見妻兒慘死

基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

台灣基隆七堵區一處民宅十樓昨晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。王父接獲大兒子急電「媽媽和弟弟吵架你快回來」，衝回家發現小兒子墜地、妻子倒臥血泊，強忍悲痛報警。鄰居說，「有聽到碰的一聲巨響，大家都嚇了一大跳。」

市警第三分局調查，王男沒有工作，平時和母多有爭吵，昨天他因母親買了200元台幣（約6.3美元）外套給哥哥，他怪母偏心沒買給他，口角後引爆殺機，砍母多刀一陣亂砍後跑出門墜樓，母子雙亡。

鄰居說，王家一家四口，住在十樓，已經住好幾十年了，小兒子並沒有上班，多半時間在家；大兒子跟著父親在修車廠一起修理車，平時很孝順，和鄰居相處也很和善。

鄰居表示，發生意外後，大兒子難過的說，「就為了一件衣服吵的」，他們聽到都很震驚，「怎麼會因為一件衣服就殺死母親，難以想像，大家都無法接受。」

「碰的好大一聲！」鄰居說，真的沒有想到，太意外了，昨晚他們從外面並沒有聽到王家有爭吵聲，只聽到好大的砰一聲，衝出來看，都嚇了一大跳，有人墜落到地面，一樓的遮雨棚被撞到垮下去。

基隆七堵區一處民宅十樓30日發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親僅因一件外套激烈口角爭執，他涉嫌持菜刀砍死母親，跑到住家頂樓12樓墜落亡。(記者游明煌／攝影)

鄰居還說，夫妻兩人都很和善，平時出來都會和鄰居打招呼，大兒子在案發時，有先打電話給父親，「媽媽和弟弟在吵架，你趕快回來」，父親衝回家看到小兒子墜到地面，再回家看到妻子傷重倒臥血泊，悲痛不已，趕緊報警，有的鄰居也有報案。

警方初步調查，案發過程為當時王男和哥哥在客廳，發現母親有買一件新的薄外套給哥哥，他卻沒有。

王男跑廚房質問母親發生爭吵，王男一氣之下拿菜刀先架住母親．然後刺她肚子，母親反抗，他胡亂砍殺多刀，她頸部也有刀傷，當時哥哥在旁阻擋，但來不及，並說「你要外套就給你」，但王男不接受；行凶後王男跑出家門，馬上衝到頂樓墜落，哥哥要阻止，一切都來不及，不勝唏噓。

消防局派遣救護車趕至時，先在住處一樓外，發現王男倒臥血泊，疑從高處墜落，先掉落一樓遮雨棚，再掉落地面，整個遮雨棚都垮下。王男父親當時在一樓小兒子墜落處旁邊，他強忍悲傷向消防人員說，「兒子從屋頂墜落，妻子則身中多刀倒臥住家。」

警方已採證調查，今天將報請檢察官相驗，釐清這起逆倫血案原因和過程。