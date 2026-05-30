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台男詐騙到日本 當車手「收包裹」 取老婦1300萬日圓遭逮

編譯周辰陽／即時報導
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一名疑似擔任車手的台灣籍男子，向日本老婦騙取現金1300萬日圓遭逮捕；示意圖。（...
一名疑似擔任車手的台灣籍男子，向日本老婦騙取現金1300萬日圓遭逮捕；示意圖。（圖／AI生成）

日本奈良縣天理市發生一起「特殊詐騙」案件，一名疑似擔任車手的台灣籍男子遭到逮捕。他向警方供稱，有人介紹他到日本從事「回收包裹」的工作。

▲ 影片來源：YouTube＠MBS新聞資訊（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

MBS新聞與奈良電視放送報導，因涉嫌詐欺遭逮捕的是30歲台籍男子黃俊欽，沒有固定居所。根據警方說法，黃嫌涉嫌於4月28日至5月28日期間，與同夥共謀冒充警察，致電居住在奈良縣天理市的一名85歲婦人，謊稱「您的手機被用於犯罪活動，若要洗清嫌疑，必須確認資金」等，騙取現金1300萬日圓。

警方表示，受害婦人依照指示多次從銀行帳戶提領現金，並準備裝有大量1萬日圓鈔票的信封，放置在自家門前。據稱擔任「車手」（受け子）的黃嫌於28日下午取走裝有1300萬日圓現金的紙包後不久，即遭警方逮捕。

報導指出，黃嫌是在數日前入境日本，期間輾轉入住多家飯店。他已承認犯行，並向警方供稱「有人介紹我來日本從事回收包裹的工作」，且曾接獲指示要將這筆錢帶往關東地區。

警方認為此案極可能與俗稱「暗黑打工」（闇バイト）的犯罪集團招募模式有關，目前仍在持續調查相關案情。

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