我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗彈襲 科威特攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

基隆國門廣場也「野戰」？過程被拍 網友瘋傳

記者游明煌／基隆30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
擎天崗「野戰」2.0移基隆國門廣場？過程被拍下網瘋傳熱議。（記者游明煌／攝影）
擎天崗「野戰」2.0移基隆國門廣場？過程被拍下網瘋傳熱議。（記者游明煌／攝影）

陽明山擎天崗本月中驚傳情侶「野戰」遭全程直播，引發軒然大波，不料昨天又有網友在「Threads上」貼出一段影片，在基隆市忠一路國門廣場，畫面是一名女子賣力幫一名男子「口交」，再度引發熱議，質疑是擎天崗2.0。警方表示，已接獲通報，正調閱監視器釐清中。

陽明山擎天崗本月15日凌晨驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方認定涉犯刑法公然猥褻罪，立刻調監視器畫面鎖定車牌，當天致電詢問車主高姓男子，他坦承「就是我」會配合儘速到派出所說明，事件經過媒體、社群轉發，高男一度神隱，最終配合在17日下午主動到案。

市警第一分局調查，有網友在Threads貼出影片，並指「陽明有擎天崗吃吃，基隆有國門廣場」，畫面顯示，一名女子跪在黑衣男伴旁，不斷幫對方「口交」。

影門引大發大批網友熱議，紛紛留言「女生也太辛苦了」、「擎天崗2.0」、「陽明山有接班人了」、「基隆新地標」、「下一個國旅熱門景點」、「基隆這下要紅了」。

基隆市警察局第一分局表示，經比對影片，地點應是在港西街國門廣場港邊，後方的圍籠及背景圖案都符合，但何時拍攝無法確定，附近有監視器，將調閱追查。拍攝地點應在廣場草皮區的晚上，現場有凸出的位置可以坐下看海，兩人行為已涉及妨害風化罪嫌，將再調查釐清。

上一則

新聞評論／應對少子化危機 光靠撒幣難解結構沉痾

下一則

新聞評論／萬年主委林峯正 忘了「消滅黨產會」志氣

延伸閱讀

擎天崗「野戰」情侶到案 2人還是男女朋友...喊很後悔

擎天崗「野戰」情侶到案 2人還是男女朋友...喊很後悔
情侶擎天崗「野戰」 官方Youtube直播 陽管處緊急下架

情侶擎天崗「野戰」 官方Youtube直播 陽管處緊急下架
保險套扔地上沒帶走…擎天崗野戰男羞澀認「是我沒錯」

保險套扔地上沒帶走…擎天崗野戰男羞澀認「是我沒錯」
擎天崗「野戰直播」變打卡聖地 深夜搞怪朝聖…驚動警站崗

擎天崗「野戰直播」變打卡聖地 深夜搞怪朝聖…驚動警站崗

熱門新聞

台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
馬英九基金會正式提告前執行長蕭旭岑、王光慈等涉嫌侵占、背信。王光慈母親發出給馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，並將循司法尋求救濟。（圖／王光慈提供）

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

2026-05-29 01:20
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

2026-05-26 05:07
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

2026-05-25 12:56

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕