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台資深教師墜樓亡...親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

記者郭韋綺／高雄即時報導
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家屬發布「追思告別邀請函」告別式訂於6月6日上午8時，在三民區龍巖高雄會館舉行。...
家屬發布「追思告別邀請函」告別式訂於6月6日上午8時，在三民區龍巖高雄會館舉行。(讀者提供)

高雄市國小一名資深自然科教師在校內墜樓身亡，教師團體指家長濫訴、學生失控及行政壓力，已成為第一線基層難以承受之重，相關聲援及討論在網路上延燒，教師親妹首度悲痛發聲「傻哥哥，究竟承受了多少痛苦、多少絕望」，她並悲問「現今的制度，真能保護長年默默為社會奉獻的人？」字裡行間流露深深的心疼與不捨。

墜樓案引發社會關注，該師親妹打破沉默在Threads發文表示，「接到這個噩耗時，眼淚一滴一滴不停落下，這麼好的一位老師，把大半人生奉獻給教育，卻最終倒在無法言說的委屈與壓力之下」。

她寫道，「我不知道哥哥究竟承受了多少痛苦、多少絕望，才會走上這條路，有時真的會讓人忍不住思考，現今的制度，是否真的有能力保護那些長年默默為社會奉獻的人？」

文中更直言，很多時候「一句輕易的指責、一場隨意的檢舉，外人看來只是程序，但對某些人而言，卻可能是一點一滴壓垮生命的重量。」

她也感嘆，「留在我們心中的痛與失望，不是流不盡的眼淚、幾句話語就能形容，我相信，在這個時代裡，很多不同領域的人，都曾有過被誤解、被壓抑，卻無處訴說的委屈」。

最後她難過寫下，「我們總以為，再撐一下就會過去；卻忘了，有些人其實早已遍體鱗傷，只是一直沒有說出口，傻哥哥，你怎麼這麼傻……」字句令人鼻酸。

家屬也發布追思告別邀請函，內容提到「我們摯愛的家人，於民國115年5月25日安詳的走完了57年的人生旅程，留下我們永恆的追思與感恩。」

家屬表示，治喪期間因時間及人力有限，因此採用電子追思訊息方式通知親友，並邀請親友「一起追思懷念，並向您獻上最深的敬意」，告別式訂於6月6日上午8時，在三民區龍巖高雄會館舉行。

男教師深耕教育逾33年，教學認真負責、指導學生科展卓然有成，常自掏腰包帶學生比賽，是受學校倚重、令同事敬佩的優秀教師。

今年3月起突以個人因素請3個月身心調適假，25日早上8時許返校後，不明原因從中庭墜樓後送醫不治，不少學生目睹當場嚇哭。

事發後，學生紛紛在網路上悼念，形容老師鐵漢柔情，教學嚴格，私下卻是充滿溫度的人，是很多人畢業後都還很懷念的好老師。

有網友回憶小時候考了五科滿分，雖然從未被這位老師教過，卻特地跑到班上鼓勵他，過程中一度叫錯名字，從此「頌平」就成了他的別名。

然而，隨著教師墜樓案爭議持續發酵，更多人認為此事不能沉，應該調查真相，不能讓這麼好的老師走得如此孤單。

高雄市教師職業工會指出，近日接獲同校的教師主動反映，男教師帶班期間遭遇不服管教學生言語挑釁，出現身心癥狀，在職場高壓始終無解下，加上其他變故的雙重打擊，終於崩潰。

教師工會表示，該校近年發生多起家長濫訴案件，行政體系已幾近癱瘓，教師團隊恐怕早已出現集體心理創傷。

不過全國代理教師工會理事長黃湘仙在臉書發文透露，有吹哨者說，學校以會「妨礙檢察官辦案」為由施壓噤聲，她呼籲高市府勿以「封口令」二次傷害創傷中的教師，並請求讓孩子、校友們可以擺花追思。

曾任職同校的教師也爆料，霸凌老師的學生先前就有過轉學紀錄，也是問題學生，管教衝突發生後，遭家長提告並長期匿名檢舉，校方卻要老師請長假不要張揚，成了壓垮駱駝最後一根稻草，去年該校有12位老師提出申請退休，2人因校事會議卡關，無法如願退休。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

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