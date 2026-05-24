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造謠女師「女女戀」害丟工作 女大生判刑再賠百萬

記者袁志豪／台南24日電
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黃姓女大生造謠趙姓女師與兩名女同學發生女女戀，還有性行為，更向校方提出檢舉，趙女...
黃姓女大生造謠趙姓女師與兩名女同學發生女女戀，還有性行為，更向校方提出檢舉，趙女跟女同學分手導致同學很受傷，法院判賠100萬3110元台幣。（本報資料照片）

黃姓女大生對學校趙姓女老師不滿，竟造謠趙女與兩名女同學發生女女戀，還有性行為，更向校方提出檢舉，趙女跟女同學分手導致同學很受傷；黃女行為導致趙女被學校解聘，失去國科會工作，法院一審將黃女判刑8月，民事部分，再判黃女要賠償100萬3110元(台幣，下同，約3.2萬美元)。可上訴。

判決書指出，高雄市一所科技大學的黃姓女學生，2023年1月至2024年12月間，在校園內向同學稱「趙姓女老師與葉○○、方○○是女女戀，她們在一起」、「趙女與方○○在一起，她們有滾床單（暗指發生性行為）」、「趙女超邪教」、「跟老師很好的學生都是教徒」等。

黃女自擬1份「校園性別事件申請檢舉調查書」，文中記載「曾與葉同學通話過，葉同學跟我訴說她與趙老師有女女關係，當時葉同學說她因為這件事很受傷」等語，並於2024年12月24日提至該校性別平等教育委員會，導致趙女接受性平調查。

台南地院一審審理時，黃女否認有向同學說過那些話，承認向校方提出檢舉，但確實是葉女表示跟趙姓女老師分手，很難過也很憂鬱，她沒有誹謗趙女的意思；辯護人則稱，黃女行為均與公共利益有關係，亦為可受公評之事，符合刑法不罰事由。

案經法院傳喚黃女3名學姐、學弟妹及葉女出庭作證，均證稱有聽到黃女在校園內說趙姓女老師的事，且黃女在講的時候說得很大聲，經過的人都聽得到；葉女更證稱她跟趙姓女老師只是一般的師生關係，從來沒有交往，也沒有向黃女提過失戀、分手等。

法院認定，黃女所說純屬子虛烏有虛構情事，明知不實卻執意在公共場合向在場的人傳述；其向性平會提出檢舉，貶損趙女人格及社會評價，主觀上具有散布於眾而損害趙女名譽誹謗故意甚明，去年11月依誹謗罪、散布文字誹謗罪分別判刑4月、6月，應執行8月徒刑。

趙姓女老師再提出刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，指出其身為黃女任課講師，黃女僅因故對她不滿，就在校園具體指摘、傳述她與學生女女戀，其犯行嚴重侵害她名譽，致她遭學校解聘，亦失去國科會博士研究員工作，更因此失眠、體重驟減。

趙女主張，她因此必須至身心科併心理諮商治療，至今仍須服用相關藥物，精神上遭受極大痛苦，加上薪資損失，請求黃女賠償精神慰撫金502080元，薪資損失703110元，黃女應給付她120萬5190元。

法院民事庭審理時，黃女沒有出庭，也沒有提出書狀陳述或答辯，法院依據刑事判決及趙女所提出薪資明細表、鐘點費明細等，認定趙女主張為真實；黃女行為客觀上足以造成趙女在社會上評價受到相當貶抑，損害其社會形象，已達貶損社會上評價程度。

法院審酌，黃女為成年且智識健全的人，無端恣意為相關言論，考量雙方學經歷、經濟狀況等，精神慰撫金以30萬元為適當，加上趙女收入減少703110元財產上損害，黃女應賠償100萬3110元。

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