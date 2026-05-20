過期14年殭屍鵝肉賣進飯店、百貨 黑心夫妻早脫產避罰

橋頭地檢署指揮衛生局、高雄市調處、高雄市刑大等單位前往柏昇公司搜索，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。(圖／衛生局提供)

高雄市仁武區「柏昇食品公司」被查出涉嫌長期將過期長達數年的豬肉絲、雞爪及雞翅，改標偽裝成新鮮肉品，販售給多家知名飯店、連鎖商場與餐廳，橋頭地檢署依違反食品安全衛生管理法及三人以上加重詐欺取財等罪嫌，將負責人謝姓夫妻檔起訴，並對該公司求處500萬元（台幣，下同，約15.6萬美元）罰金，但謝姓夫妻早已趁機脫產，檢察官因此建請法院從重量刑。

起訴書指出，柏昇食品公司負責人謝姓男子與林姓妻子共同管理家禽家畜肉品進銷貨，兩人明知廠內肉品已逾有效期限，竟為貪圖利益，指使員工將逾期肉品混入未逾期肉品中，或放入透明塑膠袋重新手寫製造日期，甚至裝入印有原廠製造日期的塑膠籃內，藉此規避客戶的品管人員查核。

檢方清查進銷貨明細赫然發現，柏昇公司販售的去皮五花肉絲，最後一次進貨日期為2021年1月，早在2021年7月9日就已全數過期，然而這批過期長達三年的肉品，卻一路被當成正常品販售至2024年7月，此外還包含三節翅、小雞爪及去爪雞爪等產品，也都在逾期狀態下持續出貨，其中鵝肉效期已逾期超過14年，簡直是「殭屍鵝肉」。

不過檢警深入追查後發現，柏昇公司販售的這批「殭屍肉」，竟大量被不知情的知名飯店、百貨商場購入，這些過期肉品多已烹飪，並被不知情的廣大消費者吃下肚，受害的甚至包含台鋁、高雄洲際酒店等知名飯店、百貨。

橋頭地檢署在2024年7月9日指揮警調及衛生單位前往搜索，當場在冷凍倉庫查扣高達1萬2450公斤的逾期肉品。

檢察官於起訴書中痛批，謝男與林女從事食品批發，竟將逾期肉品賣給包含老、幼、體弱者在內的廣大客群，讓消費者暴露於消化及內分泌系統受損的危險中，且未委託合法廢棄物業者銷毀，顯見視消費者食安為無物。

不過更惡劣的是，檢察官為確保後續追徵順利，向法院聲請扣押謝男名下財產，並於2024年7月16日獲法院裁准，但謝男與林女竟早一步於7月12日，將名下銀行帳戶內的現金全數移轉，企圖規避司法機關查扣。

檢方認定兩人犯後態度惡劣，依食安法販賣逾有效日期食品情節重大足以危害人體健康之虞、刑法三人以上加重詐欺取財及商品虛偽標記等罪嫌起訴，建請法院對各次犯行從重量處兩年以上有期徒刑，絕不給予緩刑，柏昇公司則求處500萬元罰金，並聲請沒收查扣之1萬2450公斤逾期肉品及追徵犯罪所得。