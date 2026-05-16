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孫安佐持「改裝散彈槍」遭聲押 經紀人獲交保嘆：太麻煩了 即起卸任職務

記者翁至成／台北即時報導
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經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）因協助孫安佐測試自製「噴火槍」遭警方拘提到案，下午...
經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）因協助孫安佐測試自製「噴火槍」遭警方拘提到案，下午從北投分局移送士林地檢複訊。（記者翁至成／攝影）

台灣藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）14日在IG上傳影片，他和經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）在北投溪畔引燃「重裝型噴火槍」，因火焰效果巨大有公眾安全疑慮，16日雙雙遭警方搜索、拘提。孫安佐住處被起獲噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署訊後依槍砲等5罪嫌向法院聲押禁見；陳男住處被查獲大麻煙斗，涉犯恐嚇公眾、毒品等3罪嫌獲3萬元交保，限制住居、出境出海。

士檢16日晚上聲押孫安佐因已深夜，士林地院決定17日早上再開聲押庭，因此孫安佐在士院拘留室過一夜；陳男交保後，受訪稱之前就勸過孫安佐不要再研究火槍、更不要發影片，無奈未果，這次事件證明他已無法百分之百控制孫安佐，即日起卸任經紀人職務，「實在太麻煩了」，只能跟他當朋友，認為大家都是成年人，發生事情就要面對、成長。

士檢指出，日前網路社群流傳民眾在溪畔使用噴火裝置影片，因畫面危險，且疑有刻意散布情形，引發社會議論及民眾恐慌，嚴重影響公眾秩序與社會安寧，檢察長王以文獲悉，立即指派重大刑案專組劉東昀主任檢察官、邱獻民檢察官，指揮台北市刑大、北投分局偵辦。

專案小組16日上午依法搜索孫男、陳男住處，查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐、改裝散彈槍、模擬槍及大麻等物，並拘提2人。

經檢察官訊問後，認孫男涉犯刑法恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生陸路往來危險，以及槍砲彈藥刀械管制條例持有具殺傷力槍枝、持有公告查禁模擬槍等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

陳男則涉犯刑法恐嚇公眾、以他法致生陸路往來危險，以及毒品危害防制條例施用及持有第二級毒品等罪嫌，諭知具保3萬元（台幣，約949.5美元）、限制住居、限制出境出海。

檢方強調，將秉持毋枉毋縱態度，持續澈查本案，對於任何危害公共安全、擾亂社會秩序、危及民眾生命財產之不法行為，將依法嚴辦，也呼籲任何人不得以危險裝置、暴力行為製造話題、博取網路聲量，勿以身試法。

孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」遭警方拘提到案，下午從北投...
孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」遭警方拘提到案，下午從北投分局移送士林地檢複訊。（記者翁至成／攝影）

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