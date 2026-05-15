情侶擎天崗「野戰」 官方Youtube直播 陽管處緊急下架

一對情侶15日凌晨在擎天崗「野戰」，官方Youtube全程直播，陽管處同日8時20分左右8時20分左右下架影片；圖為擎天崗環形步道。 （本報資料照片）

陽明山國家公園的擎天崗大草原今天凌晨0點左右，一對情侶被發現「野戰」，整個過程因爲官方Youtube24小時直播被目擊，不僅數萬網友湧入觀看，還有民眾夜衝現場「朝聖」。不過上午8時20分左右，陽管處下架影片，士林警方則指出，已根據車牌掌握特定對象，將盡速通知到案說明。

陽明山國家公園管理處提供擎天崗草原、竹子湖、小油坑等地24小時直播，讓網友能一年四季欣賞美景。沒想到竟意外拍下情侶野戰。

根據直播畫面，這對情侶約在14日晚上11點6分出現在鏡頭，起初兩人在椅子上並肩而坐，後來女方躺在木椅上，男生情不自禁一度親親，接著女方坐起並站起，男方從後面摟抱，兩人各自開著手電筒滑手機；期間男方四處遊蕩，女方則跪趴在桌子上，約過了55分鐘，男方開始親親、抱抱，更數度趴在女方身上磨蹭。

直到15日凌晨0點左右，兩人肢體接觸轉趨火熱，大膽喬角度「激戰」，0點20分完事，0點22分離開鏡頭。

尷尬的是，陽明山國家公園管理處INFO的Youtube官方頻道還有360 4K全景即時影像，雖然一片漆黑，但因為有收音，過程同樣被全程播送，隱約可聽見男女對話，期間還有男方喊話、女方的尖叫聲和嬌喘聲。

兩人實戰約5分鐘，各大社群、群組不斷分享，且該直播還能回放，等於是兩人野戰過程都被全程收看。事件被民眾轉傳社群引發熱議，不少民眾留言揶揄，「我就知道四腳獸是夜行性動物」、「擎天肛」、「陽明山管理處訂閱人數持續增加」。

士林警方對此指出，分局長獲悉立即指派山仔后派出所展開調查，經擴大調閱擎天崗周邊及上下山路口的監視器畫面，已過濾出相關影像，並精確掌握涉嫌人的身分及所駕駛的特定車輛車號。

山仔后派出所長蘭建榕表示，目前全案依刑法公然猥褻罪偵辦中，將於最短時間內傳喚當事人到案說明，警方強調，為維護社會秩序與善良風俗，將持續加強陽明山風景區及轄區治安熱點的巡邏勤務。