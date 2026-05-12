我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

台中葳格學校上億校產疑遭淘空 執行長夫妻被查

記者陳宏睿黃寅／台中12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金錢豹創辦人袁昶平（右）、執行董事吳菀庭（左）被廠商指控涉拖欠工程款、掏空校產，...
金錢豹創辦人袁昶平（右）、執行董事吳菀庭（左）被廠商指控涉拖欠工程款、掏空校產，檢方依背信罪偵辦中。（圖／讀者提供）

台中葳格國際學校傳出8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，據傳與去年間，有廠商爆料，葳格高中執行長吳菀庭、金錢豹創辦人袁昶平涉掏空校產、收受回扣有關。台中地檢署表示，此案陸續有偵查行動，細節不對外說明，仍依背信罪偵辦中。

有媒體報導，葳格國際學校在8日遭到檢方搜索，台中地檢署證實，8日的確有搜索行動，但搜扣內容與涉案被告為偵查核心，因後續仍有偵辦行動，暫時無法對外說明細節，此案由檢察官依背信等罪方向偵辦中。

金錢豹創辦人袁昶平在2023年間因涉嫌國泰洋酒逃漏稅案，獲得1億元（台幣，下同，約315萬美元）交保，全案仍在台中地院審理中，袁昶平在前年間與小24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚。

不過二人在去年9月間遭廠商指控，二人涉以整修校區名義，發包工程，但故意拖欠千萬元工程款，另涉及收受回扣、作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產狀況，金額上億元。

葳格國際學校表示，有關上周五搜索行動，校方並無所悉，目前學校各項行政、教學運作，維持正常，全體教職員工始終專注在教學、學生成長，懇請外界給予教育場域專業的空間，避免讓非教學事務干擾教育的第一現場。

上一則

台北市長之爭 沈伯洋挑戰蔣萬安 綠5/13拍板

下一則

新聞眼／台特別預算浮濫化 衝擊財政、國防韌性

延伸閱讀

鴻海台灣總部遭搜索 高層疑收千萬回扣 3人被檢調帶回

鴻海台灣總部遭搜索 高層疑收千萬回扣 3人被檢調帶回
國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」

國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」
台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後「直接放人」

台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後「直接放人」
醫美愛爾麗總裁、特助、工程師聲押禁見 總經理交保不耐否認偷拍

醫美愛爾麗總裁、特助、工程師聲押禁見 總經理交保不耐否認偷拍

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲明／攝影）

賴清德出訪返台大繞路 避開敏感飛航情報區 專家揭關鍵

2026-05-05 02:35
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。(記者黃仲明／攝影)

機上違規通話罔顧飛安 姊妹返台途中爽聊LINE下場慘

2026-05-09 00:34

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？