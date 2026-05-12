台鐵勞工董事吳長智詐領乘務加給80萬 10萬交保

台鐵勞工董事吳長智（中）涉詐領乘務加給，檢方諭令10萬交保。（記者張宏業／攝影）

台鐵 公司勞工董事吳長智被控利用職務之便，詐領每月「乘務加給」6000元（台幣，下同，約189美元），時間超過十年，累計金額近80萬元，廉政署11日搜索約談吳長智及同居女友謝宜縈到案，深夜移送台北地檢署複訊，檢方訊後凌晨依貪汙罪命吳長智10萬交保、謝宜縈則請回。

身兼台鐵企業工會秘書的吳長智，今年4月遭台鐵產業工會爆料，指利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月領取近6000元乘務加給，金額達近80萬元。

台鐵產業工會為此前往北檢按鈴控告吳長智涉貪，當時台鐵董事長鄭光遠回應，內部已啟動政風調查，完成相關程序後，將循政風體系報請檢方偵辦，檢方指揮廉政署調閱資料蒐證後，認為吳長智涉犯詐欺、偽造文書等罪，11日兵分六路搜索，帶回吳長智與謝宜縈兩人調查。

吳長智另遭控長期違法占用台鐵宿舍，依「國營台灣鐵路股份有限公司房舍使用管理要點」，如員工要申請多房間房舍，須是已婚有配偶或子女同住，但吳長智僅與女友謝宜縈同居，此部分檢方也一併調查。