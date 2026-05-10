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密室逃脫「扮演吊死鬼」出意外 台女勒頸窒息一度命危

記者廖炳棋／台北即時報導
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警方到達現場，由店家引導進入。(記者廖炳棋／翻攝)
警方到達現場，由店家引導進入。(記者廖炳棋／翻攝)

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生驚悚工作意外。30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。消防局昨晚7時許獲報到場時，吳女當時沒有生命徵象，緊急送往北醫搶救後，目前暫無生命危險。

警方指出，吳女送醫後暫無生命危險，目前住院觀察。吳女家屬已代為對店家提告，信義警分局詢後依過失傷害、過失致重傷罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

據了解，昨晚7時許，當時店內正在進行恐怖主題密室逃脫遊戲，吳女負責扮演NPC角色，配合關卡氣氛出場嚇阻或引導玩家。由於橋段與「吊死鬼」情境有關，現場疑使用繩索製造懸吊或上吊視覺效果；吳女在演出過程中發生意外，頸部遭繩索勒住，被人發現異狀後趕緊救援並通報119。

警方勘察現場、調閱監視器，通知相關6人到場說明。警方表示，目前初步排除他人介入事證；吳女是在工作中因演出橋段受傷，家屬已對店家提出告訴。

警方通知公司代表人古姓男子、黃姓男子到場說明，兩人完成筆錄後，全案函送北檢偵辦。

相關單位後續將調查，當時橋段是否有即時監看、安全中止機制，以及業者是否曾對員工進行道具操作與緊急救援訓練。

警方已通報市府相關業管單位介入調查，消防局也通報勞動檢查單位，釐清店家營業項目、職場安全防護及演出設計是否符合規定。

台北市信義警分局。(本報資料照片)
台北市信義警分局。(本報資料照片)

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