我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向太砲轟小兒子女友「姐弟戀不上進」：絕不認她

NBA／「維拉諾瓦三劍客」合砍68分 尼克打爆76人3：0聽牌

機上違規通話罔顧飛安 姊妹返台途中爽聊LINE下場慘

記者陳恩惠／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，...
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。(記者黃仲明／攝影)

新竹一對七旬彭姓姊妹去年10月底搭機從釜山旅遊返台途中，竟無視飛安禁令，在航程中違規打LINE通話，遭旅客舉報送辦；桃園地院審理後，認定兩人非法使用干擾飛航器材，嚴重威脅同機旅客生命財產，將姊妹倆各判處罰金2萬元(台幣，下同，約638美元)，至於犯案手機則不予沒收，可上訴。

起訴內容指出，年齡分別為72歲與70歲的彭姓姊妹，於2025年10月31日晚間搭乘長榮航空BR-163班機，自韓國釜山欲返回桃園國際機場。當晚8時在班機已抵達桃園上空仍處於飛航期間，空服人員早已宣導並禁止使用干擾飛航及通訊的器材，但這對姐妹花卻無視警告，分別坐在34B與34A座位上，大剌剌地拿起手機使用通訊軟體LINE進行通話。

離譜的行徑隨即被同機旅客發現，本以為姊妹倆在聊天，轉頭一看，竟是分別拿著手機正在通話，嚇得趕緊按服務鈴通知空服員處理，在班機降落後，航空警察局立刻將這對姊妹帶回偵辦，彭姓姊妹在警詢與偵查中均坦承不諱。

檢察官偵訊後，認為兩人明知航空器關閉艙門後至開啟艙門止，嚴禁使用可能干擾飛航及通訊的器材，卻仍擅自在未經機長許可的情況下撥打網路電話，這種行為極易造成導航系統與通訊儀器失靈，特別是在班機下降準備著陸的關鍵時刻，對全機旅客的安全構成嚴重威脅，依違反民用航空法聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，被告姊妹無視航空安全及機上工作人員的宣導與禁令，行為應予以譴責，也對同機旅客生命、身體及財產造成潛在重大威脅，審酌兩人犯後坦承錯誤，且均無前科紀錄，依民用航空法第102條第1項非法使用干擾飛航器材罪，將姓姊妹倆各判處罰金2萬元，得易服勞役；至於犯案使用的手機，因未扣案且屬日常用品，因此不予沒收。

長榮 桃園國際機場

上一則

屏東瑪家鄉瀑布秘境6天2死 傳統領袖怒：別再叫「草泥馬瀑布」

延伸閱讀

中校科長超市偷拍正妹裙底遭活捉 判刑3月手機沒收

中校科長超市偷拍正妹裙底遭活捉 判刑3月手機沒收
聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警

聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警
舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機

舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機
煞車失靈？ 東航班機落地上海虹橋機場 竟撞上廊橋

煞車失靈？ 東航班機落地上海虹橋機場 竟撞上廊橋

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
賴清德總統抵達史瓦帝尼訪問。（取材自賴清德臉書）

出訪了 突破外交封鎖 賴清德抵達史瓦帝尼

2026-05-02 07:00
台總統賴清德（前中）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，下機後向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。（台總統府提供/中央社）

賴清德出訪北京跳腳 陸委會：不需中華人民共和國同意

2026-05-02 14:36

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡