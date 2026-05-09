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屏東瑪家鄉瀑布秘境6天2死 傳統領袖怒：別再叫「草泥馬瀑布」

記者劉星君／屏東即時報導
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外界形容為「草泥馬」瀑布，部落蟲桶領袖說，該處的名字為「Daljiniga（達力...
外界形容為「草泥馬」瀑布，部落蟲桶領袖說，該處的名字為「Daljiniga（達力尼嘎）」，代表神聖之地的，「不是用來罵人的」，本月6日該處發生溺水意外，消防員到場救援在5公尺深的深潭中找到溺者。(屏東縣消防局提供)

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區，被外界形容為瀑布秘境群的獅王瀑布、草泥馬瀑布等，6天相繼2起溺水。對部落族人來說，這裡是具文化意義、禁忌傳統領域與神聖之地。排灣部落傳統領袖蕭惠美說，未來推動正名，「不是用來罵人的！」，回歸排灣族語在地名稱，盼政府協助劃設自然人文景觀區，適度管制遊客，保護部落神聖場域，避免憾事再發生。

5月1日獅王瀑布發生25歲男溺斃，6日下午在附近的草泥馬瀑布再傳憾事，61歲張女和友人到此戲水，消防人員在5公尺深的潭底發現張女，送醫不治。

外界形容為「獅王瀑布」、「草泥馬瀑布」，這些都不是原本名稱，蕭惠美說，每處溪谷瀑布有排灣族語名與文化意義。

「這些名稱對部落來說是很不尊敬的！」排灣部落傳統領袖蕭惠美說，獅王瀑布在排灣部落稱為「Talaban（達拉邦）」是「生命之泉」，當時發生旱災，唯有此處有水，讓部落族人可以活下來。另一個被稱為「沙拉灣瀑布」，應該稱為「Taikulavas（太古拉筏斯）」瀑布，很早很早之前紀念一對母子在此發生事件，保持尊敬，用地名命名。

蕭惠美說，另外一處瀑布國語卻被取名「草泥馬」，台語來說是非常難聽，這在部落中，它的名字為「Daljiniga（達力尼嘎）」，此處因為有點像蜈蚣形狀，且該處有石橋很窄小，也被稱為一線天，這個地方是天上神所生孩子之處，石橋剛好在中間連接，「對我們來講是神聖的」，是祖先留給我們的路，「不是用來罵人的」。

「我們也很無奈！」蕭惠美說，6天接連發生2起溺水意外，引發族人討論，其實對部落來講這是不好，會認為說是不是有什麼事情發生，祖先可能在提醒我們做些什麼事情。近年來鄉公所、茂管處，縣府，逐步推動劃設自然人文生態景觀區，仍申請中，希望藉此適度約束到舊部落遊客，也能保護部落神聖場域，避免憾事再發生。

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落保存12棟完整石板屋，也被列為文化資產的聚落建築群之一，Talaban（達拉邦）、Taikulavas（太古拉筏斯）與Daljiniga（達力尼嘎），位在舊排灣石板屋群下方。

消防局統計，從2024年1月到2026年5月，瑪家鄉、霧台鄉水域事故發生6件，釀5死1傷。

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區，被外界形容為瀑布秘境群6天發生2起溺水意外，由於位處...
屏東縣瑪家鄉舊排灣部落山區，被外界形容為瀑布秘境群6天發生2起溺水意外，由於位處深山區不易抵達。(屏東縣消防局提供)

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落保存12棟完整石板屋，也被列為文化資產的聚落建築群之一。(...
屏東縣瑪家鄉舊排灣部落保存12棟完整石板屋，也被列為文化資產的聚落建築群之一。(記者劉星君／攝影)

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