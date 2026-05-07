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黃子佼緩刑免坐牢 她直言：社會性死亡是最好懲罰

記者陳穎／即時報導
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陳沂分享對黃子佼緩刑的看法。(摘自臉書)
陳沂分享對黃子佼緩刑的看法。(摘自臉書)

藝人黃子佼因涉嫌購買兒少性影像，二審遭判刑1年6月、緩刑4年，並須接受180小時義務勞務及3場法治教育課程。最高法院8日駁回上訴，緩刑正式確定，引發外界熱議。

網紅陳沂晚間在臉書發文表示，雖然黃子佼最終不用入獄，讓不少人感到譁然，但從法律層面來看，由於他已與多名被害人達成和解，因此緩刑結果「合乎法理」。

不過陳沂認為，對黃子佼而言，真正的懲罰其實不是坐不坐牢，而是「社會性死亡」。她直言，黃子佼在華人圈的形象已經徹底崩塌，「這輩子大概永遠回不到他想要的舞台上」，對於一向重視名聲與形象的人來說，這樣的結果已經是最沉重的代價。

至於外界關注黃子佼是否真心反省，陳沂則持保留態度。她指出，從MeToo事件爆發後，黃子佼選擇以「毀滅式爆料」反擊的行為，就能看出他缺乏真正的自我檢討，「去談原生家庭造成心理扭曲，又扯出一堆演藝圈八卦，怪東怪西，就是沒有檢討自己。」

陳沂最後更直言，對於這種「永遠不知道悔改的人」，外界其實也不必抱持太多期待，「他可能到現在都還覺得，只是自己比較倒楣被抓到而已。」

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