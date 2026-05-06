媽出獄偷竊又吃霸王餐 台網紅心累求助：幫賠上千次

孫生因媽媽媽忍不住偷竊，相當痛心。(摘自「孫生又來了」YT)

台灣YouTuber「反骨男孩」前成員孫生的母親，過去因多次涉及竊盜事件，頻頻登上社會新聞版面。近日她再度爆出爭議，被指在淡水一間便當店用餐、外帶後，以「去領錢」為由離開現場，最後卻未返回付款，疑似吃霸王餐，讓店家氣得將事件PO上網公開提醒。

位於淡水學府路的便當店日前在Threads發文控訴，表示過去曾請孫生媽媽吃飯，這回對方再度上門消費，原本心懷感謝，沒想到她先在店內用餐，之後又加點外帶餐點，趁店員忙碌時聲稱要去領錢，接著便消失無蹤。

根據店家公開的消費明細，孫生媽媽當天點了蔥爆牛肉、蔥爆牛肉飯，另外還外帶一份滑蛋牛肉燴飯，總金額共315元。業者事後更貼出她的照片，並以紅字寫下「小心此人」，同時標註「欠315元」，引發網友熱議。

面對母親再度惹議，孫生無奈表示：「她那是一種疾病，控制不住，她不知道那是不對的。」他坦言，從小到大已替媽媽支付過上千次霸王餐費用，長年下來讓他身心俱疲，也忍不住向外界求助，希望能有社工單位協助媽媽。

孫生透露，母親常說有朋友會請她吃飯，但其實根本沒有朋友，「我真的照顧到心好累好累」。儘管如此，他仍強調：「但她始終是我媽，我會永遠照顧她。」

孫生媽媽過去就因患有精神疾病，時常無法控制衝動行為，多次在超商、超市、百貨公司及小吃店偷竊，因此頻繁進出警局、看守所與監獄。孫生過去也曾在影片中自嘲「去土城看媽媽」，並多次坦言，母親的偷竊問題讓他長期承受極大壓力，內心相當煎熬。