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砍人遭報復 名店少東被打斷手腳丟包醫院

記者劉星君／屏東21日電
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陳男將徐男從汽車後車箱內丟包在醫院急診室門口。(圖／民眾提供)
陳男將徐男從汽車後車箱內丟包在醫院急診室門口。(圖／民眾提供)

屏東夜市知名老店黑白切少東30歲徐男疑幫小弟討公道，17日凌晨率領3輛車約10多人到鹽埔鄉某洗車場找27歲陳男這方人馬，未料砍斷陳男這方某男子的腳，警方獲報將徐男等4人逮捕移送檢方，徐男交保後，不滿陳男人馬，在網路嗆聲「你給我等著」，陳男這方人馬先下手為強，19日下午先開車撞徐男，將徐男押走，當日傍晚，徐男就被丟包在醫院急診門前，全案曝光。

據了解，黑白切店家老闆兒子30歲徐男，疑不滿小弟原本是去台中當白牌車司機，未料卻捲入詐欺集團案件，徐男的小弟日前遭台中地檢署以台幣7萬元(約2204美元)交保。徐男疑似為幫忙小弟討回交保的7萬元，對上27歲陳男這方人馬。

17日凌晨，徐男率領約10多人，開著3輛車，到鹽埔鄉的某洗車場，當時徐男這方人馬持刀砍傷陳男這群人馬中的一名男子，送往屏東基督教醫院救治後，未料徐男還想到醫院圍堵，警方獲報後，將徐男等4人帶回偵辦，移送屏檢，徐男等人交保。

徐男交保後，在網路發文嗆對方陳男等人馬，嗆聲稱「你給我等著」等語。陳男這方人馬決定先下手為強，19日下午3時，陳男等人開車在屏東市上海路撞上騎機車徐男，陳男等四人下車後毆打徐男，並將徐男強押上車。

19日傍晚近6時許，陳男開著BMW到寶建醫院急診室，隨即下車，將徐男從後車廂丟出，醫院警衛發現後，趕緊通報值班人員。

徐男的父母親當時正搭機回台灣，一下飛機後，手機響不停，隨即直奔醫院；院方表示，徐男身上有多處撕裂傷，四肢遭毆打嚴重，手術發現四肢開放性骨折，研判被榔頭打到受損嚴重，手腳筋不是被挑斷。

現場目擊者說，多人蒙面下車打徐男，徐男就被強押上車帶走。警方循線偵辦，27歲陳男19日晚到分局投案。警方在屏東市河堤路找到犯案白色TOYOTA汽車，車內發現榔頭、球棒等犯罪工具，並查扣陳男丟包的BMW汽車，並追查共犯。全案將陳男涉依妨害自由及重傷害等罪嫌偵辦中。

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