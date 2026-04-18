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兒為詐領敬老金瞞死訊？ 警破門見老婦已成乾屍

記者王燕華／宜蘭18日電
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宜蘭檢警查獲一起疑為冒領老母津貼瞞死訊案件，聲請羈押65歲張姓男子，但法院裁定無...
宜蘭檢警查獲一起疑為冒領老母津貼瞞死訊案件，聲請羈押65歲張姓男子，但法院裁定無保請回。（本報資料照片）

宜蘭羅東警方日前接獲張姓女子報案，稱多年聯繫不上91歲老母親，要探視也遭到與母親同住的弟弟拒絕，擔心母親安全。警方16日晚持搜索票到張婦位於羅東鎮家中搜索，發現張婦但已明顯死亡，並查出張婦近年無就醫紀錄，每月敬老年金都由同住兒子領取，初估超過20萬元台幣，認涉犯偽造文書及詐欺罪嫌重大，向法院聲押，但法院裁定無保請回。

張姓老婦的女兒向警方報案指出，已經4、5年沒有母親音訊，多次上門也被弟弟拒絕探視，擔心母親有危險，希望警方協助。警方報案宜蘭地檢署檢察官林禹宏指揮偵辦，16日晚間持搜索票破門，在臥室內發現婦人，已呈乾屍，明顯死亡。

檢警調閱張婦醫療資料，發現91歲的她卻4年沒有就醫紀錄，她每個月的敬老年金，都是由同住兒子到郵局提領，懷疑為了私領母親的老人津貼，刻意不讓人得知母親已死亡的消息。

檢警拘提偵訊時，張姓男子都避重就輕，檢察官認為張男涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，且有反覆實施詐欺及滅證的羈押原因與必要，向法院聲請羈押並禁止接見通信，但宜蘭地院裁定無保請回。

檢方表示，目前已經完成相驗，因老婦已成乾屍，無法判斷死因，也看不出是否有外傷，將於下周解剖確認死因。

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