陸軍「保防守門人」因債淪共諜 傳營內外欠債欠到驚動指揮部

陸軍示意圖。（本報系資料照）

橋頭地檢署偵辦共諜案，昨天一口氣依貪汙、國安法等罪起訴現、退役官兵9人，其中一名陸軍林姓少校政戰官，涉嫌交付多筆資料賺取174萬元(台幣，下同，約5.5萬美元)報酬，偵查中被羈押至今；林負責部隊保防業務，堪稱單位內「保防守門人」，卻因債務問題淪為共諜，面臨10年以上重罪，震驚部隊。

據了解，林男2023年1月間擔任陸軍某作戰部隊保防組保防官，同年4月晉升少校，拿到終身俸入場券，並調任當輔導長。

但部隊傳出他在職期間就有債務問題，因營外欠下大筆債務，傳有債主登門，一度驚動任職單位；最後因營外及營內部屬借貸問題嚴重被拔離主管職，直接調回指揮部任政戰官就近看管，2025年1月未達服役年限就提前退伍。

根據橋檢調查，2024年1、2月間，林男因急需現金救急，在網路上結識綽號「Kevin」的不詳人士後，竟將政戰官職務上經手的文件翻拍後，傳送給「Kevin」，對方再以現金、泰達幣等方式支付報酬。

檢調統計，林男靠著交付部隊資料，前後共領取72萬元現金，另還有3萬2000多枚泰達幣，換算台幣約值百萬，直到去年初退伍為止，1年間不法所得估逾174萬元。橋檢去年發動搜索，林男自偵查中被羈押迄今，昨天起訴後移審橋頭地院，法院審理後認為有逃亡及串證之虞裁定續押。

林男涉犯共諜案傳回部隊，讓昔日同袍震驚，有人不解依他少校月薪應可過上穩定生活，卻四處借錢還外洩資料，且對照犯案跟被債主追債時間，推論應該重疊，不知是否是被債務逼急，才讓他鋌而走險。

林男曾任保防官、輔導長及少校政戰官，均為部隊重要保防業務的承辦人，他除了掌握單位上、下人事資料外，因單位內的機密文件都要經保防做安全審認，堪稱「保防第一線」，如今涉及共諜，外流文件正由國防部 鑑密，釐清對國安損失有多大。

近年國軍基層因借貸淪為共諜案不勝枚舉，林男因借貸與疑似大陸人士接觸，一步步被吸收交付文件，凸顯國軍軍士官兵理財問題，尤其近年網路簽賭方便，更助長這類陋習在部隊萌芽茁壯。

據了解，近幾年國軍陸續盤查官兵財務狀況，如有積欠大筆財物者會列為重點輔導對象，也積極宣導重視理財，只是成效如何仍待檢驗。