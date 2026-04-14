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前綠委陳歐珀涉貪874萬判16年 妻徐慧諭判4年半

記者王聖藜／台北14日電
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民進黨前立委陳歐珀。（本報系資料照片）
民進黨前立委陳歐珀。（本報系資料照片）

民進黨前立委陳歐珀被控護航業者、詐領助理費不法所得874萬8092元(台幣，下同，約27.6萬美元)，只認涉詐領助理費411萬2170元，連同陳妻徐慧諭16人依貪汙、洗錢、侵占罪起訴；台北地院今宣判，陳判處有期徒刑16年，褫奪公權6年，徐判有期徒刑4年6月，褫奪公權3年，行賄人聯興國際時任董事長洪英正獲判緩刑5年。可上訴。

民進黨前立委陳歐珀的妻子徐慧諭。（本報系資料照片）
民進黨前立委陳歐珀的妻子徐慧諭。（本報系資料照片）

陳歐珀起訴移審後，法官裁定羈押禁見3月，他聲請具保停押，獲裁定500萬元交保，以個案手機、配戴電子腳環科技監控，陳宣判前聲請解除科控，法院駁回。

檢廉調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間收受聯興國際公司不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀於是推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，以確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，提案修法涉及利益輸送。

檢方指控，陳歐珀與國會辦公室前特別顧問洪文宗，2016年至2020年以顧問費名義每月向聯興時任董事長洪英正收賄5萬元、共278萬元；洪文宗離開國會辦公室後，與陳仍於2021年至2023年向洪英正收賄135萬元作為關說修正商港法的對價。

此外，通部2018年規畫限縮租賃業與Uber載客經營範圍，陳歐珀向租車業品質保障協會理事長蕭明仁、台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋等4名業者收賄50萬元，營造捐款給自己成立的台灣勁宜蘭發展協會的假象。

陳歐珀還與徐慧諭透過6名助理從2012年到2022年浮報助理薪資，詐領411萬2170元作為辦公室的零用金。

對於檢方指控收賄關說法案，陳歐珀全部否認犯罪，只承認詐領助理費。陳辯說，高雄碼頭是政府違背港口民營化的承諾，至於降低港都退職金案，大家大家討論多年，接過許多陳情案，修法的立意良善，法案審查過程也很嚴謹。

陳歐珀辯稱，商港法修正案爭執過2、3年，提案是因外國船隻撞到我民營設施無法獲賠，才提出比照外國的進步法案，並非針對個別公司，而且洪英正的公司事件發生在2018年、民事也賠償完畢，否認收錢辦事。

檢察官也指控陳歐珀以已故民進黨大老許仁圖的星展銀行帳戶收賄，陳辯稱，是因洪英正想照顧許仁圖，才給許錢給到2013年，且是許建議他政治人物需要用錢，可用許的帳戶來處理等。

依檢察官起訴認定，陳歐珀涉貪汙收賄413萬5922元、50萬元，詐助理費411萬2170元，合計874萬8092元，分別對陳求處8年、7年2月、7年6月，洗錢部分量處1年、6月，5罪共計求處陳有期徒刑24年2月。

民進黨前立委陳歐珀的妻子徐慧諭。（本報系資料照片）
民進黨前立委陳歐珀的妻子徐慧諭。（本報系資料照片）

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