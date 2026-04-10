台中虎媽餓死21歲女兒 搬遺體辯對衛生有「強迫症」

詹婦涉長期囚禁21歲小女兒，釀其體重僅30公斤活活餓死，涉犯家暴凌虐致死遭收押、起訴。(記者曾健祐／攝影)

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，詹遭收押、涉犯家暴凌虐致死起訴；台中地院昨開延押庭，詹淚求交保，辯護人以詹對衛生疑有「強迫症」才搬女兒遺體，並以避免未來國民法官產生預斷等理由，要求強處庭法官將涉及事證內容遮掩、不公開，因為會有新聞。

檢方起訴指出，詹（51歲）認女兒居家、清潔生活習慣未達她要求，2023年1月強行替女兒辦高中休學，就以電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處1樓、房間浴室，需仰賴她提供少量食糧維生，女兒在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭，最終長期饑餓死亡，去年9月25日詹的先生報案才曝光。

因詹婦先前聲請停止羈押，詹及其辯護人曾以女兒遺體會發臭、滋生細菌，為清理浴室才搬出等理由，辯稱不是要滅證，中院當時就痛斥她毫無悲憫之心「理由荒謬」，予以駁回。

裁定延押理由也論述，女兒國小時就被詹用簽字筆在額頭寫「小偷」2字，加上長期限制飲食，導致小女兒在校被迫偷廚餘來吃，後遭詹拘禁期間，連吃飯都不給餐具，法院直言「宛如原始人類，毫無尊嚴。」

中院昨開庭，公訴檢察官張子凡主張詹婦羈押原因、必要性仍存在，且詹的陳姓先生未來將以證人身分作證，但詹對陳有高度掌控能力，若未羈押禁見有高度疑慮會陳證詞，且詹犯案後有遮掩監視器滅證，足證有羈押禁見必要。

詹婦邊啜泣回答稱，她希望可以交保，自己在看守所裡面7個月、200多天。詹的辯護人主張，詹女承認犯行，僅就因果關係等醫學、法學爭點爭執，她先生為報案人，可見她對先生沒有掌控力，無串、滅證可能。

辯護人說，詹婦對衛生有疑似「強迫症」傾向，其搬運女兒遺體是為清掃，而非滅證，詹是家庭主婦無資力、管道逃亡，且她還有另一名女兒需照顧，請求交保或解除禁見。

另名辯護人則說，本案固然為國民法官案件，強制處分庭法官與爾後承審法官不同，但強制處分內容若明顯涉及事證應遮蔽，並要求不應在司法院裁判書系統公開，因為公開「會有新聞」，要避免國民法官有所預斷。

審判長高增泓並問詹婦最後一次送餐給女兒時間、把她關起來方式為何，詹落淚並小聲回答，稱自己用繩子將廁所門把、五層櫃抽屜綑綁，女兒被關1年多。

高再問「妳認為女兒的死和你無關？」詹先是沈默不答，後和辯護人討論後稱「不確定，我不知道。」