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才領國際大獎18天…公視TaiwanPlus組長涉偷拍6男私密處

記者李隆揆翁至成／台北10日電
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北投知名溫泉業者皇池溫泉會館又經傳偷拍案。(取材自業者臉書)
北投知名溫泉業者皇池溫泉會館又經傳偷拍案。(取材自業者臉書)

台北市北投知名「皇池溫泉御膳館」過去才因「創意私房」偷拍案引發社會關注，孰料再傳偷拍案。曾任公視國際影音平台TaiwanPlus節目中心企劃組長的高姓男子，被控在2024年底利用泡湯機會，以毛巾掩護手機偷拍6名男客私密處，被當場逮個正著，士林地院日前審結，依違反個人資料保護法判高男有期徒刑5月，緩刑2年，須完成義務勞務與法治教育。

據了解，高男有顯赫媒體背景，不僅曾任公視國際部企劃、世界公視大展精選影展策展人，近年更頻繁受邀至台大、師大等校演講，在業界頗具名聲。

諷刺的是，2024年12月3日，高男才以組長身分風光出席新加坡亞洲影藝創意大獎，代表TaiwanPlus領取最佳新聞／時事節目獎，不料在領獎後18天，竟淪為偷拍現行犯。

判決指出，高男2024年12月21日凌晨4時30分在皇池溫泉以毛巾包覆手機方式掩護，非法蒐集、偷拍共6名泡湯男客的臉部、身體特徵及性器官等，由於高男行為舉止怪異，當場被6名男客發現報警。士檢偵結，依違反個資法罪嫌起訴。

開庭審理時，法官認為高男恣意蒐集他人隱私個資，內容包含臉部與身體私密部位，已嚴重侵害他人隱私安全，行為確實不當，但考量他犯後始終坦承犯行，並在偵查期間便與6名被害人全數達成和解且完成賠償，同時積極接受心理治療，顯見有悔過之誠。

法官審酌高男具碩士學位、從事媒體工作、月薪約7至8萬元台幣且須扶養父母，過去無前科，因一時失慮致觸法，經此偵審程序應能知所警惕，認無執行刑罰之必要，判他有期徒刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。為確保能深切反省，命在緩刑確定後一年內，提供80小時義務勞務並接受3場次法治教育，緩刑期間付保護管束。

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