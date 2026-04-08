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網紅禪師遭控誘人妻赴尼泊爾性侵、洗腦生子 熊仁謙駁斥

台灣新聞組╱台北8日電
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網紅禪師熊仁謙遭控誘騙人妻赴尼泊爾性侵；圖為他出席電影「啵me之我的青春住了鬼」...
網紅禪師熊仁謙遭控誘騙人妻赴尼泊爾性侵；圖為他出席電影「啵me之我的青春住了鬼」首映會。(本報資料照片)

台北市婦幼警察隊日前接獲衛福部通報，一名人妻A小姐指控，曾遭有「網紅禪師」之稱的熊仁謙誘騙至尼泊爾寺廟，過程中疑似被下藥性侵，甚至懷孕，事後還遭威脅與情緒勒索，導致身心長期受創，最終精神崩潰求助。警方表示，已聯繫上當事人，後續將依其身心狀況協助完成報案程序，全案持續釐清中。

鏡週刊報導，32歲熊仁謙10歲出家、12歲赴印度修習藏傳佛教，後來返台還俗並積極經營社群平台，YouTube頻道訂閱數破40萬。近期熊仁謙更跨足演藝圈，參演電影「啵me之我的青春住了鬼」，在劇中用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，坦言「鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體」，並以佛教觀點指出「人有時比鬼更可怕」。

報導指出，雖然熊仁謙始終給外界正面形象，然而如今卻遭多名女性指控為情感操控者，甚至涉及性侵與欺騙行為。知情人士指出，熊仁謙透過社群平台接觸對佛法有興趣的女性，A小姐就是在Instagram上被搭訕，雙方互動密切後，熊以「寺廟修行」為由邀她前往尼泊爾。

A小姐表示，寺廟位於偏遠山區，進入香客房後，A小姐發現與熊的房間可互通，當下提出換房意願時，熊就倒了杯水給她喝，她喝完後出現心跳加速、全身顫抖等異常反應，隨後意識模糊、無力反抗，遭熊趁機性侵得逞，回台後還發現自己懷孕了。

A小姐老公得知真相後跟她大吵一架，熊仁謙則藉機要求A小姐生下孩子並離婚，甚至以宗教話術稱胎兒為「不動明王轉世」，要A小姐與他共組家庭。A小姐最終選擇終止妊娠，但醫師檢查發現她遭感染，懷疑熊性生活複雜，她決定開始蒐證並尋求協助。

調查發現，熊仁謙疑似長期透過類似手法獵豔，對象包括網紅、女藝人，甚至曾同時劈腿多名女粉絲。

對於一連串指控，熊仁謙則全盤否認，並透過律師提出5點聲明：包括新聞所述相關指控，如約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。他對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為；過往相關募款及活動，均係依法進行；部分已歷時久遠，進入法律程序或雙方協議處理之事項，業已達成和解，並附有保密約定，他不再就另行回應。

YouTube 印度 尼泊爾

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