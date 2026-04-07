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妻控夫沙發擋門、關熱水器、放兔鬧場…法官不准離：生活日常

記者陳恩惠／桃園7日電
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桃園有位人妻不滿丈夫婚後小動作不斷，沙發堵門不讓她回家、藏汽車、耗盡機車電力、關...
桃園有位人妻不滿丈夫婚後小動作不斷，沙發堵門不讓她回家、藏汽車、耗盡機車電力、關熱水等， 嚴重影響她和孩子生活，氣得提告離婚並爭取親權，桃園地院審理認為，只是夫妻日常瑣事摩擦，生活習慣不同，未達婚姻破裂的程度，駁回人妻離婚請求。(記者陳恩惠／攝影)

桃園有對結婚10年夫妻為瑣事鬧上法院，人妻控訴老公故意用沙發擋住大門不讓她回家，孩子練琴時亂放兔子惡搞、藏汽車、耗盡機車電力，關熱水器等，讓她氣得訴請離婚並爭取親權，桃園地院審理認為，這些行為雖然討厭，但還未達婚姻破裂程度，駁回離婚請求。

人妻訴苦說，他倆於2016年結婚並育有一未成年子女，婚後長期由老公負擔家計，老公常因為吵架不給生活費，甚至曾提出離婚協議書，更誇張的是，老公為了趕她出門，多次故意用沙發頂住大門，害她跟小孩回不了家，最後只能狼狽地「爬窗戶」進屋。

人妻也列出老公一連串惡行，包括故意把家裡的汽車藏起來，還把機車電池騎到沒電，害她沒辦法接送小孩；孩子練鋼琴時，老公故意把兔子抱到鋼琴上亂跳，甚至酒後放任兔子咬小孩；故意在客廳睡覺霸佔空間、無故關掉小孩正在看的電視節目，甚至偷偷關掉熱水器讓孩子洗冷水澡。

老公當庭喊冤表示，他絕對沒有虐待妻兒，只是希望有個正常的家，他也反擊，是因為老婆太愛跑出去唱歌、過年也不回家，才會拿離婚協議書想「嚇嚇她」，希望她能反省。

針對老婆的指控，老公解釋：擋門是誤會，因為他在整理房間壁癌才移動沙發，絕不是故意要把人關在外面；汽車是因為怕擋到鄰居才移車，機車會擋到他開車門才移動；兔子需要運動才放出來；熱水器是儲熱式的，用完本來就要等燒熱，連他自己也洗過冷水澡，沒有故意關掉；電視及睡客廳等，他認為是家庭生活互動，並無惡意，希望仍維繫婚姻關係。

法官為釐清真相，找孩子來當證人。孩子說，確實曾爬窗回家，兔子放鋼琴，印象中有一次，但當時他在看電視；至於洗冷水澡，是聽媽媽「推測」說是爸爸關掉的。

法官調查認為，沙發擋門還有其他方式可以回家，未達重大侵害程度；關熱水器、藏車輛等，證據不足以證明被告老公有故意行為；另就兔子、電視及作息問題，屬夫妻對生活習慣及教養方式認知不同，尚可透過溝通或諮商改善。

法官說，依民法規定，須達婚姻破綻且無回復可能，或構成不堪同居之虐待，始得判決離婚。本案僅原告人妻一方喪失維繫婚姻意願，被告老公仍盼共同生活，整體情形未達客觀上難以維持婚姻之程度；認定人妻主張離婚及請求子女親權均無理由，判決駁回其訴。

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