台灣男潛逃大陸18年 清明節前駕舷外機小艇偷渡回台被捕

海巡署南部分署外觀。(本報資料照片)

台南曾文溪口日前出現不明舷外機小艇，海巡署南部分署及查緝隊追查多日，鎖定偷渡 入境的台灣籍55歲李姓男子，本月4日成功在基隆將他查獲；李男18年前因涉嫌改造槍砲未到案被新北地檢署發布通緝，為免入境時被緝捕歸案，才循此管道搶灘上岸，躲藏10天後才遭逮捕，是否有其他人協助，由檢警釐清中。

3月25日下午4時許，海巡隊員於曾文溪口西方5.8浬海域偵測到可疑目標，約同日下午4時35分趕抵現場，發現為一艘小型動力船舶，船上卻空無一人，懷疑是有人偷渡入境，隨即通報警方進行岸際擴大搜索。

海巡署南部分署經報請台南地檢署指揮偵辦，專案小組連日過濾相關事證，最終鎖定目標，並於4月4日在基隆查獲李姓男子到案；李男曾犯槍砲案被新北地檢署發布通緝，他在通緝前搭機潛逃，因通緝令仍未被撤銷，才透過偷渡方式於清明節前返台。

小艇搶灘台灣海岸線並非首遭，2024年6月9日，中國大陸籍阮姓男子駕駛快艇，在沒有任何阻擋之下順利闖關，從外海長驅直入台北淡水河口，在撞到一艘船並在港口登陸後才遭到逮捕，最後被依入出國及移民法罪判處有期徒刑8月確定。

據了解，李男駕駛的小艇為常見的舷外機快艇，海巡表示，小艇登陸被發現前的海象還算平穩，若油料充足確實可自中國大陸沿海直驅台灣，至於是否有母船接應，仍待調查。

由於李男成功登陸10天後才遭逮捕，海巡署岸際防護能力再受質疑，南部分署對案情低調，稱為保全證據已將小艇帶回保管，不能以廢棄物處理，不便對外透露細節，以利專案小組深入偵辦，釐清事實真相。