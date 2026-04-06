找到失蹤47天山友遺體…「跑山獸」協尋要收費 掀賞金獵人爭議

被稱「跑山獸」的Petr最近發布新影片，去年一名山友在谷關區域登山失蹤，47天後被找到的搜救紀錄。(記者游振昇／攝影)

來自捷克的登山、越野跑好手，台灣人稱「跑山獸」Petr最近發布新影片，去年一名山友在谷關區域登山失蹤47天被找到的搜救紀錄。林姓搜救教官在臉書寫出，拒絕「賞金獵人」與「越俎代庖」的亂象；此言引發多位山友爭辯，有山友說，搜救本就是公私協力，付費換專業也是正常分工。

一名山友去年8月攀東卯山失蹤47天，除警消及林務單位組搜救隊外，有熱心山友聯繫來自捷克、人稱「跑山獸」的登山越野跑好手Petr幫忙，Petr則告知協尋需支付台幣20萬至30萬不等費用，山友告知家屬，家屬則回應要討論。「跑山獸」多次上山搜尋，總算在去年10月即第47天找到該名山友遺體，事後傳出家屬疑不願支付費用，Petr日前拍片也有提及該搜救案。

一名山友說，Petr在影片裡提到幾個很重要的登山安全準則，值得台灣山友登山參考；多位山友也肯定跑山獸夫妻對台灣登山界的付出和努力。

林姓教官在臉書則寫，讓善意回歸理性，讓救援回歸專業，他說面對任何災害，所有願意伸出援手的人都值得我們給予肯定，哪怕只是動動手指轉貼發文，也是在為救援擴散希望。但當善意進入到實質的搜救行動時，我們需要的是理性的制度，而非盲目的熱血。

他說台灣的登山人口早已超過百萬，針對高風險的山域事故，他極力主張「登山必保登山險」當公權力力量未逮之處，保險理賠能成為至親家屬最實質的後盾，讓他們有能力聘請民間的委外搜救勞務。

這種勞務關係必須建立在「明碼標價、兩造合意」的基礎上。讓民間搜救者的專業獲得應有的經濟保障，也讓家屬在合法、透明的契約下尋求幫助，這才是成熟的風險管理。

他說大家必須正視一個殘酷的現實：並不是每一個家庭，都負擔得起所謂「賞金獵人」開出的高額懸賞。

他提到去年谷關搜救任務，後續媒體報導，卻將案件簡化成「由跑山獸找到」。他第一時間就提出質疑，現場很多單位與人力投入，至少也該還原「所有團隊共同完成」的事實，而不是被塑造成個人英雄。他當時認為，案件到此應該畫下句點。

他說後來又傳出賞金和議價過程，沒想到隔了很久，現在又被拿出來做成影片。他說這不是分享，是二次傷害。

有山友在林姓教官臉書留言，真要當賞金獵人，就會先拿前金才出發找人，對方幫忙找很多天，要繼續找給點酬勞真的很合理，家屬不願意付錢或沒能力可以講實話，讓山友募捐，「況且你也不是當事人，不用在那邊暗酸實際找到人的搜救人員」。

跑山獸索費一事引發登山界熱議，律師林智群認為，出事找人幫忙，本來就要付費，怎能叫人家義務幫忙？」有人願意幫忙收費也是剛好，人家也要生活。賞金獵人又怎麼樣？」要人家保持聖母的心情義務幫忙，「以後發生事情，誰還要花時間？」