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恐怖情人嗆女友「把你們母女丟下樓」 鄰居阻止遭美工刀戳頭滿臉血

記者陳宏睿／台中即時報導
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台中市蕭姓男子去年底與前女友有感情糾紛，持美工刀、磚頭攻擊，釀女友及其母親、鄰居...
台中市蕭姓男子去年底與前女友有感情糾紛，持美工刀、磚頭攻擊，釀女友及其母親、鄰居等3人受傷，台中高分院近日判1年2月確定。（記者陳宏睿／翻攝）

台中市蕭姓男子在去年底時，前往黃姓前女友住處找人，雙方爆發口角後，蕭男恐嚇要將黃女母女從頂樓丟下，蕭還持熱水壺、磚頭、椅子痛毆黃女，另名黃姓男租客見義勇為，也被蕭男持美工刀狂戳頭部而滿臉血，租客趕緊下樓求助，警方到場查獲躺在現場的蕭男，二審駁回上訴，仍依傷害3罪，判刑1年2月，全案確定。

檢警調查，蕭姓男子（38歲）在去年10月13日前往台中市北區的黃姓前女友（28歲）住處理論，雙方爆發激烈爭執，蕭男失控持熱水壺、磚塊及椅子等物痛毆黃女，扯黃女頭髮在地上拖行，還恐嚇要將黃女跟女兒「從頂樓丟下」，致黃女頭部與四肢多處受傷。

黃女母親聽聞異狀與尖叫聲，急忙衝上6樓查看，見女兒遭拖行立刻大聲喝斥，未料蕭男將其黃母壓制在陽台女兒牆勒頸，還以磚頭重擊黃母頭部，同樣作勢欲將她推下樓。

此時，同樓層黃姓男租客聽聞聲響，見義勇為出面制止，蕭男見狀轉而攻擊租客，雙方扭打過程中，蕭嫌持美工刀朝租客頭部、手部瘋狂揮砍、戳刺，導致黃男頭部、手部都有多處創傷。

警方獲報到場時，蕭男已躺在地上休息，而租客、黃女母親頭部滿臉血，警方依現行犯抓人後，依傷害、恐嚇等罪送辦。

台中地院審理時，認定蕭男未與3名被害人達成和解，但已坦認犯行，分依3個傷害罪，各判處7月徒刑，應執行1年2月，全案上訴台中高分院後，認一審量刑適法，駁回上訴，全案確定。

租客

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