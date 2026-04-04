北市8旬獨居婦匯「乾兒子」5000萬 警急攔下守住老本

士林分局蘭雅所警員洪萬洋日前協助轄內8旬老婦人守住5000萬元台幣積蓄。(記者翁至成／翻攝)

台北市82歲張姓老婦日前至中國信託銀行稱要解除定存3100萬(台幣，下同，約96.8萬美元)，臨櫃行員認定怪異即時通報派出所，張婦稱自己是要匯款給乾兒子，但始終無法說清楚乾兒子是誰，員警耐心勸說阻止，孰料她當天中午又至彰化銀行要匯款1900萬(59.3萬美元)，員警二度到場，得知原來張婦罹患重病，認定她將不久離世，警方建議她走立遺囑或法院贈與較有保障，守住她辛苦錢。

士林分局蘭雅派出所巡佐陳政亨、警員洪萬洋日前巡邏接獲中國信託銀行天母分行通報，稱有民眾疑似遭詐趕抵，詢問了解，張婦在友人郭姓女子的陪同下，要解除定存3100萬元，欲轉入乾兒子帳戶，警問乾兒子是誰她卻無法明確交代。

警方希望若真有此人，鉅額匯款看能否通知乾兒子到場，孰料張婦說詞反覆，也說不出乾兒子的身分資料，經警方耐心勸說才打消匯款念頭。

沒想到不到兩個小時後，警方又接獲彰化銀行天母分行通報，到場發現又是張婦要匯款，這次是打算把帳戶內的1900萬元轉入中國信託銀行帳戶。

警方詢問狀況，得知張婦希望把錢匯到同一個銀行，追問發現，原來張婦自稱罹患重病，研判不久後將離世，由於獨居、無子女照顧，因此選擇把錢全部轉給乾兒子。

攔阻期間，張婦還以為警方在干擾她財務規劃，表達不滿，員警只能不斷分享被詐騙案例希望她可以理解「可能是詐騙」，最後表達如果真的要把錢給乾兒子，建議她走立遺囑方式或是走法院公證程序，較有保證。張婦最後接受勸說，對員警積極協助保住自己的積蓄，表達感謝及肯定。