我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

北市8旬獨居婦匯「乾兒子」5000萬 警急攔下守住老本

記者翁至成／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
士林分局蘭雅所警員洪萬洋日前協助轄內8旬老婦人守住5000萬元台幣積蓄。(記者翁...
士林分局蘭雅所警員洪萬洋日前協助轄內8旬老婦人守住5000萬元台幣積蓄。(記者翁至成／翻攝)

台北市82歲張姓老婦日前至中國信託銀行稱要解除定存3100萬(台幣，下同，約96.8萬美元)，臨櫃行員認定怪異即時通報派出所，張婦稱自己是要匯款給乾兒子，但始終無法說清楚乾兒子是誰，員警耐心勸說阻止，孰料她當天中午又至彰化銀行要匯款1900萬(59.3萬美元)，員警二度到場，得知原來張婦罹患重病，認定她將不久離世，警方建議她走立遺囑或法院贈與較有保障，守住她辛苦錢。

士林分局蘭雅派出所巡佐陳政亨、警員洪萬洋日前巡邏接獲中國信託銀行天母分行通報，稱有民眾疑似遭詐趕抵，詢問了解，張婦在友人郭姓女子的陪同下，要解除定存3100萬元，欲轉入乾兒子帳戶，警問乾兒子是誰她卻無法明確交代。

警方希望若真有此人，鉅額匯款看能否通知乾兒子到場，孰料張婦說詞反覆，也說不出乾兒子的身分資料，經警方耐心勸說才打消匯款念頭。

沒想到不到兩個小時後，警方又接獲彰化銀行天母分行通報，到場發現又是張婦要匯款，這次是打算把帳戶內的1900萬元轉入中國信託銀行帳戶。

警方詢問狀況，得知張婦希望把錢匯到同一個銀行，追問發現，原來張婦自稱罹患重病，研判不久後將離世，由於獨居、無子女照顧，因此選擇把錢全部轉給乾兒子。

攔阻期間，張婦還以為警方在干擾她財務規劃，表達不滿，員警只能不斷分享被詐騙案例希望她可以理解「可能是詐騙」，最後表達如果真的要把錢給乾兒子，建議她走立遺囑方式或是走法院公證程序，較有保證。張婦最後接受勸說，對員警積極協助保住自己的積蓄，表達感謝及肯定。

士林分局蘭雅所警員洪萬洋日前協助轄內8旬老婦人守住5000萬元台幣積蓄。(記者翁...
士林分局蘭雅所警員洪萬洋日前協助轄內8旬老婦人守住5000萬元台幣積蓄。(記者翁至成／翻攝)

上一則

美課藥品關稅...台半年後恐缺藥 癌藥、罕藥看漲2成

下一則

黑白集／民進黨保台之心 只值2萬人民幣？

延伸閱讀

上海婦被騙10萬 不甘心…設局約騙子見面 幸好警察來了

上海婦被騙10萬 不甘心…設局約騙子見面 幸好警察來了
華女戀「科威特將軍」 被騙走20萬退休金

華女戀「科威特將軍」 被騙走20萬退休金
2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行

2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行
追緝20年人口販子…「梅姨」落網了

追緝20年人口販子…「梅姨」落網了

熱門新聞

台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
圖為國民黨主席鄭麗文3月24日前往高雄與工商界座談。（記者劉學聖／攝影）

鄭習會敲定了 國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問中國

2026-03-29 22:12
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動