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「人肉提款機」惹殺機 台中年保全KTV勒斃傳播妹 國民法官判15年

記者陳恩惠／桃園即時報導
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桃園范姓中年保全認識杜姓傳播妹後，兩人自2024年9月間約定，每月相約KTV歡唱約會，但因范男經濟情況不佳，每次見面遭杜女索取金錢無度起殺意，同年12月23日下午當月二度相約時，范趁機徒手勒斃杜女，桃園地院國民法官法庭昨依殺人罪將范判處15年徒刑，本案仍可上訴。（記者陳恩惠／攝影）
桃園范姓中年保全認識杜姓傳播妹後，兩人自2024年9月間約定，每月相約KTV歡唱約會，但因范男經濟情況不佳，每次見面遭杜女索取金錢無度起殺意，同年12月23日下午當月二度相約時，范趁機徒手勒斃杜女，桃園地院國民法官法庭昨依殺人罪將范判處15年徒刑，本案仍可上訴。（記者陳恩惠／攝影）

台灣桃園范姓中年保全因渴求戀愛感，常與杜姓傳播妹約唱，不滿對方3個月內索討9萬元且見面次數頻繁，2024年聖誕夜前夕在KTV包廂內憤而勒斃杜女，桃園地院國民法官庭昨審結，依殺人罪判處范男有期徒刑15年，目前范男仍羈押中，本案可上訴。

起訴指出，56歲范詠棠2022年間在酒店結識比他小13歲的杜姓傳播妹，對她心生愛慕，後因杜女主動聯繫，雙方約定自2024年9月起，每月在KTV約會，由范男負擔所有費用，以此換取「戀愛的感覺」，杜女後來頻繁以見面拍照、玩遊戲等名目，將范男當成人肉提款機，向經濟狀況不佳的范男索取至少9萬元。

2024年12月23日下午2人又約，歡唱過程中，杜女提起這是當月第2次出來唱歌，范男應該要多付點錢，這說法惹惱范男，認為杜女明知他的經濟狀況不好，為了見她，已經借款舉債度日，卻仍向他要錢，在無法忍受杜女索錢無度下起殺意。

檢警調查，當天下午3時25分至4時17分間，范男趁與杜女同坐沙發時，以右臂從杜女後方勒緊頸部，見杜女掙扎、反抗，於是將她壓制在沙發上，改以雙手緊掐杜女頸部，再摀住口鼻，過程中踩杜女胸口2、3下，女子當場窒息失去意識。

范男行凶後，隨即杜女從沙發拖到包廂門口，等店員傍晚5時37分要求范男結帳換包廂時，范才撥打110向警方自首，桃園警方據報將杜女送醫急救，當晚6時45分仍不治。

國民法官庭認為，被告范男認為自己在這段關係中投入很多感情，但被害杜女卻只在意金錢上的要求，由於被告經濟能力有限，長期下來壓力很大，也積累不滿情緒，甚至案發前就對杜女起殺心；案發當天，范男認為杜女態度敷衍，因此下定決心要殺她，用雙手長時間掐壓杜女頸部，即使對方拼命掙扎也未停止，手段殘忍，而杜女之死對家族和未成年子女造成難以彌補的極大傷害。

國民法官庭考量，被告范男智力正常、有穩定工作，但在人際互動和情緒管理上有問題，過去還有家庭暴力的紀錄；雖然犯案後主動報警承認犯行，但他比較在意的是犯罪對自己造成的影響，對於反省己身和向被害杜女家屬道歉的態度有限，加上社會復歸與再犯的可能性評估不佳，判處有期徒刑15年。

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