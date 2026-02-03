利用星鏈避查、靠深偽刷臉…兩岸詐團合盜55人存款近2億

詐團如何破解App刷臉驗證。(圖／刑事局提供)

刑事局追查中部一處詐騙 機房，發現兩岸詐團涉聯手，利用科技巨擘馬斯克「星鏈」低軌衛星躲避追查，並以深偽技術製作被害人影像資料，破解對岸「數字人民幣」App 刷臉驗證機制，至少成功盜取55名大陸被害人存款近2億元台幣(約633萬美元)。警方逮捕台籍林姓男子等4人，台中地檢署依詐欺等罪起訴。

警方表示，這是台灣司法機關首度查獲詐團使用星鏈與深偽技術，目前尚未發現台灣人受害。刑事局已將案例資料提供給金管會，防範詐團使用類似技術詐騙台灣人民。

刑事局偵6大隊前年獲報台中市某大樓有詐騙機房，會同台中市刑大報檢方指揮，查出主嫌是34歲林姓男子，指揮3名共犯配合大陸詐團取得大陸民眾照片與個資後，使用深偽（Deepfake）技術製作被害人臉部驗證影像，再將影像資料提供大陸詐團使用。

林男藏身泰國 ，和其他不明詐團成員利用「星鏈」低軌衛星服務躲避當地檢警鎖定IP查緝，再使用台籍共犯深偽技術製作出的被害人臉部影像資料，破解對岸「數字人民幣」App刷臉驗證機制，成功綁定被害人金融帳戶盜取存款。

官警說，詐團破解的是「數字人民幣」App舊版本，使用電話門號就可申請與認證流程，升級帳戶功能、儲值，需上傳證件相片、人臉動態影像。

詐團先取得被害人個資、相片製作「刷臉影片」，再利用特殊軟體騙過「數字人民幣」刷臉機制，讓驗證機制誤判開啟的手機鏡頭是「即時」影像，實際上卻是「預錄的」。

檢警在台中破獲機房逮捕3共犯，刑事局國際科另與泰國警方合作，逮捕林姓主嫌遣返，清查至少55名大陸人受害損失近2億元台幣，林男抽成獲利約1800餘萬元台幣。台中地檢署偵結，依詐欺、妨害電腦使用、組織犯罪等罪起訴4人。