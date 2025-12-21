台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

台北19日發生隨機傷人事件，府院高度重視，全國交通場站戒備，桃園國際機場也提高維安規格。(記者季相儒／攝影)

「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全台。兇嫌張文犯案後墜樓身亡，檢警昨天相驗，張文父母表示兒子已2年多沒有回家，對他犯下大錯感到震驚不已。張文哥哥對警方說，已有五年未與弟弟聯繫，不清楚他的現況。張文畢業自楊梅一所高職，校方表示，張文在校成績優異，被記多支小功、嘉獎，是師長眼中的好學生，難以置信犯下震驚社會的案件。

本報系聯合報報導，張文老家在桃園楊梅，警方第一時間將張文父母帶到台北詢問，並搜索張文老家。他畢業自楊梅一所高職餐飲科建教班已超過十年，學生時代的照片看起來很陽光，師長更認為他是品德兼備的好學生。

校方表示，張文在校成績優異，還擔任班級幹部，三年共計4支小功、25支嘉獎，也沒受任何處分，熱心公益又幫助同學，不管在校讀書或到業界實習都獲得好評，尤其餐飲科給分嚴格，學期平均分數能拿下80多分很不容易，很難想像這樣優秀的學生，怎麼會犯下車站隨機殺人事件？

張文哥哥在高雄工作，案發後高雄市刑大前往張兄住處訪查。據了解，張的哥哥已看到新聞報導，開門看到警方表情沒有太多驚訝，似乎預料警方會找上門；張兄對警方說，大約五年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況。

據了解，張文高中畢業之後，曾就讀中部某科技大學資工系，但讀兩年肄業。張文喜歡生存遊戲，原為志願役士兵，因酒駕 遭軍方汰除後，2023年任職於某保全公司，工作一年就離職，至犯案時都無工作。警方表示，張文犯案時租車 、租房的金流，是警方釐清重點，迄今未查出有共犯及外人資助，僅張母有少量匯款，但檢警不排除任何可能。

警方調查，張文與家人斷聯，今年1月在中正區租屋後，幾乎沒用過手機，無人際網絡，身上存款用光，警方正釐清他今年1月前的落腳點；另外張文近兩年沒有就醫紀錄。

警方偵辦發現，張文事前縝密計畫，準備大量汽油彈、煙霧彈與刀具，案發前更先勘查地形；警方鑑識張文平板電腦，他曾多次上網搜尋犯下捷運隨機殺人案的鄭捷，懷疑是鄭捷的模仿犯。警方懷疑張文模仿捷運隨機殺人犯鄭捷犯案，分析兩人都有孤僻、人際關係冷漠或遭軍方汰除、軍校退學的共同特徵。

另據台北中國時報報導，張文父親是工程師，母親是工廠會計，家境還算不錯，但張文從小就很叛逆，與家人關係不是很好，北市警方19日晚間將他的父母帶回問訊，雙親表示兒子已2年多沒有回家，也沒有跟家裡聯絡，對他犯下大錯感到震驚不已。

報導指出，張文的父親管教相當嚴格，讓他從小就無法接受，加上哥哥也是工程師，疑似讓張文的心理更不平衡，與哥哥的感情不佳，甚至連哥哥的婚禮都沒有邀請他參加。家屬表示，張文對槍械及生存遊戲、相關軍事設備很有興趣，警方研判這可能是他利用煙霧彈行凶的原因之一。

張文去年11月因錯過教召遭函送，桃園地檢署屢傳未到於今年7月依「妨害兵役治罪條例」發布通緝。