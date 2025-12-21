台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

我的頻道

台灣新聞組／台北21日電
台北19日發生隨機傷人事件，府院高度重視，全國交通場站戒備，桃園國際機場也提高維安規格。(記者季相儒／攝影)
台北19日發生隨機傷人事件，府院高度重視，全國交通場站戒備，桃園國際機場也提高維安規格。(記者季相儒／攝影)

「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全台。兇嫌張文犯案後墜樓身亡，檢警昨天相驗，張文父母表示兒子已2年多沒有回家，對他犯下大錯感到震驚不已。張文哥哥對警方說，已有五年未與弟弟聯繫，不清楚他的現況。張文畢業自楊梅一所高職，校方表示，張文在校成績優異，被記多支小功、嘉獎，是師長眼中的好學生，難以置信犯下震驚社會的案件。

本報系聯合報報導，張文老家在桃園楊梅，警方第一時間將張文父母帶到台北詢問，並搜索張文老家。他畢業自楊梅一所高職餐飲科建教班已超過十年，學生時代的照片看起來很陽光，師長更認為他是品德兼備的好學生。

校方表示，張文在校成績優異，還擔任班級幹部，三年共計4支小功、25支嘉獎，也沒受任何處分，熱心公益又幫助同學，不管在校讀書或到業界實習都獲得好評，尤其餐飲科給分嚴格，學期平均分數能拿下80多分很不容易，很難想像這樣優秀的學生，怎麼會犯下車站隨機殺人事件？

張文哥哥在高雄工作，案發後高雄市刑大前往張兄住處訪查。據了解，張的哥哥已看到新聞報導，開門看到警方表情沒有太多驚訝，似乎預料警方會找上門；張兄對警方說，大約五年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況。

據了解，張文高中畢業之後，曾就讀中部某科技大學資工系，但讀兩年肄業。張文喜歡生存遊戲，原為志願役士兵，因酒駕遭軍方汰除後，2023年任職於某保全公司，工作一年就離職，至犯案時都無工作。警方表示，張文犯案時租車、租房的金流，是警方釐清重點，迄今未查出有共犯及外人資助，僅張母有少量匯款，但檢警不排除任何可能。

警方調查，張文與家人斷聯，今年1月在中正區租屋後，幾乎沒用過手機，無人際網絡，身上存款用光，警方正釐清他今年1月前的落腳點；另外張文近兩年沒有就醫紀錄。

警方偵辦發現，張文事前縝密計畫，準備大量汽油彈、煙霧彈與刀具，案發前更先勘查地形；警方鑑識張文平板電腦，他曾多次上網搜尋犯下捷運隨機殺人案的鄭捷，懷疑是鄭捷的模仿犯。警方懷疑張文模仿捷運隨機殺人犯鄭捷犯案，分析兩人都有孤僻、人際關係冷漠或遭軍方汰除、軍校退學的共同特徵。

另據台北中國時報報導，張文父親是工程師，母親是工廠會計，家境還算不錯，但張文從小就很叛逆，與家人關係不是很好，北市警方19日晚間將他的父母帶回問訊，雙親表示兒子已2年多沒有回家，也沒有跟家裡聯絡，對他犯下大錯感到震驚不已。

報導指出，張文的父親管教相當嚴格，讓他從小就無法接受，加上哥哥也是工程師，疑似讓張文的心理更不平衡，與哥哥的感情不佳，甚至連哥哥的婚禮都沒有邀請他參加。家屬表示，張文對槍械及生存遊戲、相關軍事設備很有興趣，警方研判這可能是他利用煙霧彈行凶的原因之一。

張文去年11月因錯過教召遭函送，桃園地檢署屢傳未到於今年7月依「妨害兵役治罪條例」發布通緝。

57歲保全攔阻張文遭殺害 「大家逃只有他上前」

奪4命…嫌犯縱火時已鎖定身分 警撲空來不及抓人

墜樓身亡兇嫌張文 在校好學生 5年未聯絡家人

蝦皮配合調查聲明：張文未購買煙霧彈及大型刀具

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

