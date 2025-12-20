北車隨機傷人案全球關注 警初判「孤狼」預謀犯案

台北車站與捷運中山站19日傍晚發生歹徒無差別攻擊民眾事件後，大批警力在中山捷運站加強巡邏。(記者葉信菉／攝影)

27歲男子張文昨天傍晚接連在捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈，並闖入百貨持刀傷人，最終墜樓不治。據警方調查，張文當日下午在犯案前曾在4處縱火，17日至19日的行動軌跡從各街頭監視畫面，發現他都是單獨一人，研判他是「孤狼式」預謀犯案。這起事件震驚社會，國外媒體跟進報導並上傳現場畫面，事件受到國際關注。

有消息指出，警方在張文的墜樓現場頂樓查獲一本筆記本，稱恐是破案關鍵，但記者詢問專案小組人員，確定根本沒有此事，現場並無查獲筆記本，但有包括2把長刀、2把短刀、眼鏡1副（張文的近視眼鏡）、電子手表、護具、護腕、手套、圍巾、帽子、圍巾等物品、防風點火器2個。

27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。(圖／張文傍晚在台北車站丟汽油彈的畫面)

據了解，專案小組目前清查他犯案前人際狀況，他多獨來獨往，無跟人接觸，初步排除有共犯；事後已查扣他手機、電腦等物品，試圖還原犯案動機。

儘管目前跡象是「孤狼」犯案，全國各大車站、捷運系統及航空站全面提高警戒。

此外，高雄市今天凌晨也傳出疑似煙霧彈的煙霧瀰漫街頭，嚇壞路人，警、消趕去查看，發現2枚煙霧彈，沒看到可疑者，警方稱「那2顆是漁船用的信號彈」，正調查全案當中。

據警方調查，張文下午3點多連續在林森北路、長安東路一段等3處放火，短短14分鐘內就放了6個汽油桶縱火，北市警消獲報趕抵，緊急撲滅，所幸無人受傷。張文連續縱火後，下午4點多返回公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物，他在住處縱火後，直接帶著長刀、拉著裝有大量煙霧彈和汽油彈的小行李箱步行至M7出口，一走下樓就直接開始犯案，邊走邊扔擲煙霧彈。

台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。(記者翁至成／攝影) 台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。(記者翁至成／攝影)

中山警方當時獲悉連續縱火案時，就認定怪異，機警調閱監視器畫面追人，發現張文騎乘自己的機車犯案，根據車牌資料發現他是通緝身分，索性直接至他桃園市戶籍住處抓人，可惜撲空。

除了路透、美聯社、法新社等國際通訊社之外，日本、英國、德國 、美國、新加坡 、印度 、以色列等國媒體紛紛於迅速針對這起攻擊事件進行報導。

英國「太陽報」（The Sun）在網站首頁以突發新聞報導這起「車站驚魂」（Train Terror）說，驚悚畫面顯示，嫌犯從背包中抽出一把大刀，疑似施放煙霧裝置，攻擊周遭路人，後來墜樓身亡。網站並且上傳標註為「主要車站丟擲煙霧彈持刀砍人致9傷，攻擊者後來墜樓不治」的現場畫面。

這則報導指出，首起事件發生在台北車站出口。身分不詳男子突然在車站出口投擲多枚煙霧彈，現場傳出數次悶響，橘白色濃煙迅速蔓延，站區彌漫化學氣味。乘客捂住口鼻驚聲尖叫，大批人潮驚慌逃竄。

年輕男子在北車放煙霧彈。(記者邱書昱／翻攝)

報導描述，目擊者拍攝的畫面顯示，身穿黑衣的該名男子跪在斑馬線上整理物品後，隨即展開駭人攻擊。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，在台北市中心於晚間交通尖峰時段發生這起連環攻擊事件，讓主要交通樞紐及周邊地區陷入恐慌。英國「快報」（Express）也報導這起事件。

日本「產經新聞」、印度「鑄幣報」（Mint）、德國之聲（DW）等媒體則引述中央通訊社等台灣媒體進行報導。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）和亞洲新聞台（CNA）報導，台灣總統賴清德在臉書發文說：「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。」

路透報導，台灣行政院長卓榮泰在臉書發文指出：「我們將會徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必要讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息，才能夠安心。」