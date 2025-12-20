遇害者：跟我爸媽說 我很愛他們

台北車站發生發生隨機殺人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。(記者葉信菉／攝影)

台北車站和台北捷運站外19日發生隨機殺人案，造成四死九傷；過程中有人尖叫狂奔逃命，有人展現人性光輝，也有人淡定以對。兇嫌張文在台北車扔煙霧彈長達27分鐘都無人報警，警方獲報趕抵現場，他當時已逃逸無蹤；有人看著兇嫌張文持刀經過，卻無感也無作為，畫面流出後，有人感嘆台灣人警覺性太低。

有一名目擊者在網路發文，她看到兇嫌持刀沿路攻擊「單獨行走」的路人，其中一人被刺後受傷倒地，她馬上脫下外套幫忙止血，不停撥110和119，並和傷者「講話」，印象最深刻的是，這名受害者在送醫前，逐漸失去意識之際，和她說「記得跟我爸媽說我很愛他們」，她只能忍淚打氣「你不會死。撐下去。」目擊者說，事後她在捷運轉乘時，情緒終於潰決。

另一名目擊者回憶，事發時看到一群人神情慌張地衝過來，起初自己還反應不過來，「下一秒就看到一個男的拿著長長的刀砍過來，一瞬間真的覺得自己可能會死。」當時現場一名女子驚慌跌倒，兩人互相攙扶嚇得落淚。

兇嫌張文18日傍晚先在台北車站內投擲汽油彈和煙霧彈，當時一名背著樂器的女學生馬上快速從他身邊跑過，在他丟出四、五個煙霧彈後，一名男子距離他不到五公尺，未發覺異狀慢慢走過，直到張文朝他扔「彈」，才加快腳步逃離。

在兇嫌張文轉往地下道繼續找尋刺殺對象，一名男子被他刺了一刀後逃離現場。張文隨後瞄往一旁的咖啡 店，店內坐滿顧客，有人起身找地方躲藏，但也有人後知後覺的淡定喝咖啡。

台北市長蔣萬安 18日肯定一名女醫師及時救助台北捷運中山站外兩名倒地的傷者，為傷者爭取關鍵的「黃金救治時間」。台北市議員汪志冰要求台北捷運與警方須定期針對「無差別攻擊」進行高強度演習。

台大 醫院說明兩名送醫不治的受害者狀況。一名57歲男性致命原因為出血性休克，「尖銳物刺傷」從右側肺葉貫穿至左側心房。