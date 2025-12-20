我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

遇害者：跟我爸媽說 我很愛他們

記者施鴻基、翁至成／綜合報導
台北車站發生發生隨機殺人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。(記者葉信菉／攝影)
台北車站發生發生隨機殺人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。(記者葉信菉／攝影)

台北車站和台北捷運站外19日發生隨機殺人案，造成四死九傷；過程中有人尖叫狂奔逃命，有人展現人性光輝，也有人淡定以對。兇嫌張文在台北車扔煙霧彈長達27分鐘都無人報警，警方獲報趕抵現場，他當時已逃逸無蹤；有人看著兇嫌張文持刀經過，卻無感也無作為，畫面流出後，有人感嘆台灣人警覺性太低。

有一名目擊者在網路發文，她看到兇嫌持刀沿路攻擊「單獨行走」的路人，其中一人被刺後受傷倒地，她馬上脫下外套幫忙止血，不停撥110和119，並和傷者「講話」，印象最深刻的是，這名受害者在送醫前，逐漸失去意識之際，和她說「記得跟我爸媽說我很愛他們」，她只能忍淚打氣「你不會死。撐下去。」目擊者說，事後她在捷運轉乘時，情緒終於潰決。

另一名目擊者回憶，事發時看到一群人神情慌張地衝過來，起初自己還反應不過來，「下一秒就看到一個男的拿著長長的刀砍過來，一瞬間真的覺得自己可能會死。」當時現場一名女子驚慌跌倒，兩人互相攙扶嚇得落淚。

兇嫌張文18日傍晚先在台北車站內投擲汽油彈和煙霧彈，當時一名背著樂器的女學生馬上快速從他身邊跑過，在他丟出四、五個煙霧彈後，一名男子距離他不到五公尺，未發覺異狀慢慢走過，直到張文朝他扔「彈」，才加快腳步逃離。

在兇嫌張文轉往地下道繼續找尋刺殺對象，一名男子被他刺了一刀後逃離現場。張文隨後瞄往一旁的咖啡店，店內坐滿顧客，有人起身找地方躲藏，但也有人後知後覺的淡定喝咖啡。

台北市長蔣萬安18日肯定一名女醫師及時救助台北捷運中山站外兩名倒地的傷者，為傷者爭取關鍵的「黃金救治時間」。台北市議員汪志冰要求台北捷運與警方須定期針對「無差別攻擊」進行高強度演習。

台大醫院說明兩名送醫不治的受害者狀況。一名57歲男性致命原因為出血性休克，「尖銳物刺傷」從右側肺葉貫穿至左側心房。

咖啡 台大 蔣萬安

上一則

「下一個高雄車站」警追發文恐嚇者

下一則

冷眼集／行政+司法輾壓立法權 賴政府成憲政巨獸

延伸閱讀

北車殺人案張文兄指已5年沒聯絡 民眾悼念：凶手十八層地獄永恆燃燒

北車殺人案張文兄指已5年沒聯絡 民眾悼念：凶手十八層地獄永恆燃燒
北捷攻擊英勇男肉身抗敵身亡 杜汶澤捐出麵館一日收入慰問家屬

北捷攻擊英勇男肉身抗敵身亡 杜汶澤捐出麵館一日收入慰問家屬
張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了
北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年