清潔員電鍋案／好心助人卻遭定罪 律師：不符社會觀感

黃姓清潔隊員將回收舊電鍋贈給拾荒老婦，昨遭判緩刑。圖為清潔員處理回收作業情況，非當事人。（圖／北市環保局提供）

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值32元台幣（約1美元）的舊電鍋送拾荒婦，昨被判刑三月、緩刑兩年；律師林育杉認為，檢方起訴此案不意外，法院判決也依法有理，但從社會觀點來看，將好心助人定罪，難免使人感覺法律過於嚴苛僵化，與社會法感落差大。

法務部表示已提修法，草案去年5月31日陳報行政院審查，行政院也邀集相關機關召開審查會議，將配合相關修法事宜推動修法。國民黨立委羅智強則建請賴清德總統慎重考慮特赦黃姓清潔隊員。

林育杉建議，修法應明訂「小額貪汙」金額門檻，兼顧犯罪情節及動機，是否出於善意或公益等，回應社會期待，也與重大貪瀆犯罪清楚區隔；偵查階段若能允許檢察官對於財損極低、動機良善、被告自首認罪等，有更彈性處理空間，如不起訴或緩起訴處分，也有助節省司法資源。

行政程序方面，機關可擬定更明確資產、回收物處置程序， 如報廢標準、可流入公益用途規定、捐贈前審核流程與流向登記等，降低第一線人員誤觸灰色地帶，也避免制度空隙遭濫用。

判決後黃姓清潔隊員憂心影響工作權，對此，環保局表示，清潔隊員不是狹義公務員，「一定會保障他的工作權」，如要上訴也會協助。環保局副局長盧世昌說，如果黃員被判刑後無緩刑或易科罰金，喪失提供勞務的能力，環保局無法等服刑完回歸崗位，才會解雇。