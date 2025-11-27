前藍委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」又判7年6月

我的頻道

記者王聖藜╱台北27日電
前國民黨立委廖國棟。(本報資料照片)
國民黨前立委廖國棟涉SOGO經營權收賄案一審判刑8年6月，另處理中國浪潮集團旗下「數字雲端」公司請託案收賄70萬元(台幣，下同，約2.2萬美元)，分給前辦公室主任丁復華20萬元，廖、丁、中間人孔祥科被訴；台北地院審理，今依不違背職務收賄罪判廖有期徒刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得50萬元沒收。

丁復華依不違背職務收賄罪判處有期徒刑1年4月，褫奪公權2年，犯罪所得20萬元沒收；孔祥科依不違背職務行賄罪判處有期徒刑4月，褫奪公權1年，緩刑2年，向公庫支付10萬元。本案可上訴。

檢調2019年時偵辦SOGO案，查出廖國棟、丁復華以召開協調會或於立法院經濟委員會、院會中質詢經濟部藉以協助太流公司前董事長李恒隆取得經營權，廖收賄620萬元、丁復華收賄180萬元，廖一審判刑8年6月，丁判刑1年10月，案件目前上訴。

依既有卷證，檢調另追查2016年成立的「數字雲端」公司，在2018年向經濟部投審會申請增資案的過程中，廖國棟也涉及向業者索賄。

檢調查出，投審會查訪發現「數字雲端」從事非開放的營業項目，暫緩增資案的審定，「數字雲端」2020年3月與說客孔祥科簽訂一紙顧問契約，由孔遊說立委讓增資案順利通過。

檢方指控，孔祥科2020年4月向廖國棟請託，廖將案件交由丁復華處理，丁復華2020年5月至7月就增資案召開協調會等，要求投審會盡速通過增資資金的審定，也要求經濟部工業局專案輔導「數字雲端」調整公司營運。

檢方調查，孔祥科計交付現金70萬元給丁復華再轉交給廖國棟，丁從中獲得20萬元，檢察官依貪汙治罪條例行、收賄罪起訴廖國棟、丁復華、孔祥科3人，由於丁、孔坦承犯行，檢方起訴時建請法院對2人從輕量刑。

前立委廖國棟國會前辦公室助理丁復華。(本報資料照片)
