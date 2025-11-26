虛擬幣糾紛案下月宣判 主嫌逼兩男性交吃排泄物 延押2月

我的頻道

記者陳宏睿／台中26日電
台中市楊姓男子等人涉嫌泰達幣糾紛，涉逼被害人互相性交、吃排泄物。（圖／台中地檢署提供）
台中楊姓男子因買賣虛擬幣糾紛，夥同十多人將四名男子擄走凌虐，還逼他們互相自慰、性交，過程甚至在旁錄影，檢方痛斥楊等人泯滅人性，視他人性自主如無物，其中兩名被害人還是學生，身心嚴重受創，檢方今年5月間依強制性交等罪起訴後，台中地院已辯論終結，排定在下月底宣判，其中楊男遭法官裁定延長羈押到明年2月。

裁定指出，楊男在今年5月初遭裁定羈押，後續延押迄今，因羈押期將在下月2日屆滿，審酌楊男犯罪嫌疑重大，涉犯共同犯強制性交罪、擄人勒贖罪，都是最輕本刑七年以上有期徒刑之重罪。

此案法益侵害程度甚鉅，嚴重危害社會治安秩序，雖然此案已排定在12月26日宣判，但為後續上訴審判、執行程序進行，認定仍有羈押必要，從12月2日起延押2月。

起訴指出，四名被害男子和楊姓主嫌2024年11月21日晚間，雙方因交易虛擬貨幣發生糾紛，楊男（29歲）與彭男（23歲）就找來何姓（29歲）、練姓（25歲）、劉姓（24歲）、登姓（19歲）、林姓（34歲）、張姓（21歲）、許姓（23歲）男子，及劉姓女子（23歲），還有五名少年。

楊男一共15人在同年月22日凌晨就將四名被害男子押到台中北區某私人會所拘禁，各自以徒手、持皮帶、酒瓶痛毆對方，還逼其中兩名被害人互吃排泄物，又命他們自慰、性交，其餘同夥則在旁拿手機拍攝。

楊等還要被害人打電話向家人、朋友籌措款項用以贖人，直到私人會所打烊後，仍將四人帶到北屯區的賓館、汽車旅館繼續拘禁、凌虐及性侵。

有被害人家屬接獲要求贖款電話報警，警方去年11月22日晚間，在某賓館先救出兩名被害人，另一人因趁隙跳車脫困，最後一人則遭移至豐原區某宮廟拘禁至24日才獲釋放；檢方今年3月間指揮警方拘提楊等十人到案，訊後向法院聲請羈押禁見其中七名主要參與者獲准。

檢方依組織、加重擄人 勒贖強制性交、加重強制性交、妨害自由等罪嫌起訴楊等十人，四名少年移送少年法庭，另一人送法院另案併辦。

