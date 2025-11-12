太子集團設址101 在野批台淪詐騙島政府不作為

我的頻道

記者屈彥辰、張宏業／台北12日電
「太子集團控股」設址「台北一○一」大樓，在野黨批民進黨政府消極不作為。（本報資料照片）
「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強昨批評，詐騙橫行就是因民進黨政府消極不作為；國民黨團首席副書記長林沛祥說，台灣已成「詐騙島」，檢調不願查，會吸引更多國際詐團來台。

該詐團設址台北101大樓，民眾黨立委黃珊珊質詢表示，台北101為台灣門戶，要求篩選承租人。行政院長卓榮泰說，他要求台北101加強內部控管，對承租人進一步了解，「台北101是門面，不能讓它變成詐騙」。

黃珊珊追問，此次美國用行政制裁方式，要求台方檢調配合，如果台灣發生這樣的事情，能否幫民眾追回這些錢？是否有這樣機制，發文美國政府，查扣在美國財產？

卓榮泰說，要建立這樣的管道，在依法有據前提下，能加強行政作為，他願意思考這方向；高檢署有跨部會小組在研議中，會請他們重視此建議。

羅智強則認為，台北101兩層樓變成詐騙總部，豪宅一買十多戶，「金管會、財政部是睡了？還死了？」幾十億元台幣異常金流都無法管控，犯罪集團詐騙上百億元，結果重要分子15萬交保，「為什麼能在台灣橫著走？」

羅智強說，內政部長劉世芳講實話，因為要配合美國司法單位，「所以今天沒有美國的壓力，民進黨是不會辦這個案子的」，太子集團繼續橫行，甚至從太子升格當皇帝，這麼龐大結構利益，到底籠絡多少貪汙官商？要不是貪贓枉法在其中，就是無能怠惰，「是無知無覺不知道，還是裝死擺爛在縱放？這是一面照妖鏡，照穿民進黨打詐的虛假跟無能」。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，同列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，法院裁定30萬台幣交保；檢方查出太子集團東窗事發，負責管理台灣幹部的新加坡籍「大帳房」陳秀玲，曾直接令凃女匯款外幣至人頭公司帳戶，認為凃女有協助滅證之虞，已提出抗告。

